https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 19.10.2020 - Última actualización - 10:36

10:35

El DT de Atlético Tucumán “hubiese preferido a Gallardo”

Zielinski fue muy crítico con Scaloni y su gestión en la Selección

"No me gusta cómo llegó ni lo que hace", dijo sin filtros el entrenador del “Decano” tucumano.

Crédito: Pablo Aguirre



Crédito: Pablo Aguirre

El DT de Atlético Tucumán “hubiese preferido a Gallardo” Zielinski fue muy crítico con Scaloni y su gestión en la Selección "No me gusta cómo llegó ni lo que hace", dijo sin filtros el entrenador del “Decano” tucumano. "No me gusta cómo llegó ni lo que hace", dijo sin filtros el entrenador del “Decano” tucumano.

El entrenador de Atlético Tucumán, Ricardo Zielinski fue muy duro con el actual director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, porque sostuvo que no le gustó la forma en que llegó al cargo y tampoco cómo está llevando este nuevo proceso, y además afirmó que para ese puesto él hubiese preferido "a Marcelo Gallardo". "La verdad que no me gustó cómo llegó Scaloni al seleccionado y tampoco me gusta mucho su proceso, porque no hace falta convocar a tantos jugadores. Yo hubiese preferido a Gallardo para ese puesto, porque la Selección Argentina para un entrenador era la excelencia y ahora evidentemente también cambiamos hasta en eso", cuestionó con dureza en Radio Rivadavia el "Ruso" Zielinski. "Por ejemplo en el proceso anterior al de Scaloni estaba Jorge Sampaoli, que parecía que llegaba para llevarnos a la luna y al final no pasó nada. Por eso estoy cansado de escuchar discursos. En Argentina no veo entrenadores que hagan las cosas diferentes, pero sí veo a muchos que hablan diferente", disparó. Scaloni fue ayudante de campo de Sampaoli y luego permaneció en la selección cuando el casildense dejó el cargo, pero sin ninguna experiencia anterior como entrenador. Y respecto de su respuesta sobre los entrenadores "que hablan diferente", siempre a Zielinski se lo tildó de técnico defensivo, y sus cuestionamientos también apuntaron siempre a la "discursiva compleja" de una nueva camada de entrenadores que está llegando al fútbol argentino. "Y en cuanto al campeonato que estábamos jugando en marzo y se suspendió definitivamente por la pandemia de coronavirus (la Copa de la Superliga), pienso que podría haber continuado. El fútbol perdió mucho en estos siete meses porque se tomaron muchas decisiones equivocadas. Tendríamos que haber preservado la jerarquía de nuestro fútbol", alertó finalmente Zielinski, que el pasado miércoles cumplió 61 años. Con información de Télam