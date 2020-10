Allá ya es "Mariano" y debutó en el Atlético de Madrid "B"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El equipo filial del club del "Cholo" Simeone arrancó ganando en la Segunda "B" de España. Mariano Gómez fue titular, en la cueva y con un buen rendimiento. Increíble: Unión nunca informó los detalles de la transferencia directa a un club de los más grandes del mundo.

De Esperanza a Madrid. La foto institucional del Atlético de Madrid con su equipo filial, donde arrancó como titular el zaguero Mariano Gómez, ex Unión. Crédito: Gentileza Atlético de Madrid

El zaguero esperancino Mariano Gómez, formado en las divisiones inferiores del Club Atlético Unión, debutó oficialmente en la filial del Atlético de Madrid por la Segunda "B" de España: en Majadahonda, el "Colchonero" ganó 1 a 0, el ex tatengue jugó de titular y su rendimiento fue más que aceptable. Incluso, el entrenador principal del "Colchonero" filial elogió a "Mariano", porque es así como Gómez figura en el dorsal número "22" de su casaca que sigue siendo rojiblanca a bastones. Lo que es increíble es que Unión transfirió, de club a club, un jugador de sus canteras al Atlético de Madrid y nunca informó absolutamente nada: ni forma, mucho menos porcentajes, ni siquiera plazos y mucho menos monto. Sólo se sabe, porque lo filtró el equipo de Simeone, que firmó contrato por tres años.

San Román; Ricard, Álvaro García, Mariano, Corral; Sanabria, Nando, Germán Valera, Toni Moya; Camello, Soriano fueron los once del entrenador Nacho Fernández. El nuevo equipo de Mariano Gómez ganó 1 a 0 con gol de Camello, que remató en el corazón del área chica un centro de Sanabria desde la izquierda. Ahora, luego de debutar ganando de local, el Atlético de Madrid "B" tendrá dos partidos seguidos en condición de visitante.

Ya es "Colchonero". Los momentos previos al debut, con Mariano Gómez en Majadahonda, donde hizo de local el Aleti "B" y ganó su primer partido de la temporada.Foto: Gentileza Atlético de Madrid

"Es una alegría muy grande. Es como que uno, cuando pasan las cosas, no se da cuenta en el momento. Ahora que pasó el debut, llegaron los mensajes, los saludos, la prensa. Ahí es como que vamos cayendo. Estoy muy feliz, es otro paso adelante. Acá al equipo filial se lo valora mucho desde la columna vertebral del club. Para que tengan una idea, es como la reserva de la AFA allá con Unión; quiere decir que siempre hay alguien vinculado al plantel superior que está viendo todo lo que pasa con el filial", explicó Mariano Gómez desde Madrid a través de Radio Gol 96.7.

"Desde que me vine al Unión Deportiva Ibiza no me volví más. Se van a cumplir dos años que estoy sin mi familia acá en España y espero que todo esto de la pandemia pase pronto, para poder ir para allá o que ellos puedan venir para acá. Ayer fue el Día de la Madre y estuvimos conectados con la tecnología. Lo primero que quería hacer era compartir esta alegría con ellos, allá en Esperanza", agregó el "22" del Atlético de Madrid "B".

"El entrenador, Nacho Fernández, es una excelente persona, de conceptos muy claros. Jugamos con un 4-1-4-1 y me utilizó de zaguero, en la cueva. Yo conocía la categoría, que es la Segunda "B". En este campeonato, el filial puede ascender y es válido. Lo que no puede hacer es ascender de Segunda a Primera porque ya tiene su equipo ahí", explicó Mariano Gómez.

En el final de la charla con el programa ADN Gol, evidenció el impacto que le genera de estar adentro de una institución como es el Atlético de Madrid: "El club está convulsionado por la llegada de Luis Suárez, una revolución. Me he cruzado con el uruguayo en los espacios comunes que tenemos. Para que tengan una idea, además del Wanda Metropolitano, que es el estadio principal, hay dos centros de entrenamientos tipo ciudades deportivas. Estoy en uno de los clubes más grandes del mundo. Por ejemplo, en el comando técnico del equipo filial hay 18 personas en total, todas a disposición para que no te falte nada de nada. Es increíble lo que genera el Atlético y lo que creció de la mano de Simeone".

Al ex Unión lo felicitó el DT

Voz de mando. El ex tatengue fue elogiado por su DT tras el partido.Foto: Gentileza Atlético de Madrid

Nacho Fernández, el DT del Atlético de Madrid filial, analizó el triunfo ante el Poblense en el arranque de Liga. Valoró positivamente el esfuerzo y el trabajo del equipo ante el cuadro balear. "Creo que en la primera parte hemos sido muy superiores y pudimos habernos ido al descanso con 5-1 sin problemas porque tuvimos cuatro o cinco ocasiones muy claras, aparte del gol. La ocasión de ellos fue un penalti innecesario y te vas al descanso con una sensación de que los dejas con vida. Es cierto que arrancamos en la segunda mitad con muchas dudas e incertidumbres y aunque ellos tuvieron ocasiones nosotros también tuvimos alguna para haber 'matado' el partido. Pero estoy muy contento por la victoria porque es muy importante empezar ganando. Ahora, a pensar en el siguiente partido".

En cuanto a dos nombres propios, San Román y Mariano, apuntó que "nadie duda de la valía de San Román, puesto que el año pasado jugó 6 ó 7 partidos en Segunda con el Elche y con unas actuaciones muy buenas. Él apareció en el momento justo, cuando el equipo estaba ganando 1-0 para detener un penalti. Fue capaz de parar el partido, el equipo no se vino abajo y generamos otras dos o tres ocasiones que no logramos marcar. Ha aparecido en los momentos complicados del partido y le doy la enhorabuena, como a todos, pero a él en especial. También quiero felicitar a Mariano porque ha tenido una complicada pretemporada. A la semana de llegar tuvo un problema en los isquios, estuvo un mes parado y ahora lleva sólo una semana de entrenamiento. Estábamos temiendo de que no fuese capaz de acabar el partido. Estoy muy contento por ellos dos, por el equipo y por la victoria. Creo que la primera parte fue para enmarcar y hay que crecer sobre esa primera parte".

Recuerda que su equipo jugó con "tres juveniles que tienen muchísima calidad, nadie lo duda, pero no dejan de ser tres juveniles aunque muy buenos. Hemos tenido 17 cambios en la plantilla. Es una situación complicada y difícil", cerró el DT.