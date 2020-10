https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por parte de los hinchas del Schalke La Federación Alemana de Fútbol se manifestó ante los insultos racistas hacia un jugador del Dortmund

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) espera que los tribunales emitan un "claro mensaje" tras los graves insultos del domingo por parte de los hinchas del Schalke contra Youssoufa Moukoko, joven estrella del club alemán Borussia Dortmund.

"Los insultos contra Youssoufa Moukoko son insoportables y absolutamente inaceptables", dijo hoy el presidente de la Federación de Fúbol del Norte de Alemania (NFB), Guenter Distelrath, quien es además el vicepresidente responsable de antidiscriminación de la DFB.

"Agradecería que una jurisdicción deportiva independiente envíe también un mensaje claro", añadió Distelrath.

Durante el partido sub-19 entre el Schalke y el Dortmund del domingo, Moukoko fue insultado repetidamente por los fans tras anotar un hat-trick. Los insultos pudieron ser escuchados durante la transmisión en vivo del partido, que ganó el Dortmund por 3-2.

El representante de integración en la DFB, el ex futbolista Cacau, también se mostró consternado. "Esto no puede ser. Lo condeno fuertemente", dijo a dpa. "Siempre es triste cuando sucede algo así. Y la sensación es que este tipo de cosas han estado pasando con más frecuencia en los últimos años", señaló.

"No deberíamos capitular ante esta gente. Si es posible, creo que siempre es mejor identificarlos y prohibir que ingresen a los estadios en vez de detener el juego", añadió.

Tras el partido, el Schalke pidió disculpas por el comportamiento de los fans e incluyó el hashtag "No To Racism" (No al racismo) en su posteo de Twitter. El club también dijo que espera poder identificar a estos fans y tomar las medidas necesarias.

