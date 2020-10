https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 19.10.2020 - Última actualización - 18:05

17:59

El número 1 del mundo Novak Djokovic improvisó unas clases de tenis mientras paseaba a su perro

Tras su clara caída en la final de Roland Garros ante Rafael Nadal, Novak Djokovic regresó a Serbia para disfrutar de un merecido descanso junto a su familia. Instalado en Belgrado, el número uno hace una vida normal, pero nunca se olvida por completo de su deporte. Así quedó claro cuando, mientras paseaba a su perro por las calles de la ciudad, Nole se encontró con un grupo de niños y terminó dándoles una lección improvisada de tenis.

El curioso momento fue registrado en un video por Adam Talatovich, un hombre que fue testigo de la espontánea clase y compartió luego la filmación en su cuenta de Instagram.

En las imágenes se ve a Djokovic, vestido de civil, sosteniendo con una correa a su perro y explicándole cómo pegar con el drive a un pequeño tenista, que incluso tiene una raqueta en mano. El número uno le indica cómo debe colocar los pies y el movimiento que debe hacer con los brazos, mientras otros chicos lo observan y también imitan sus movimientos.

El serbio se refugió en su país tras su derrota en la final del Grand Slam francés -en la que, lejos de su mejor nivel, perdió en tres sets ante Nadal- con el objetivo de descansar y recargar energías para lo que resta de una temporada atípica.

"Esta ha sido una temporada bastante extraña, pero espero concluirla en la primera posición. Ese es mi objetivo y en lo que sigo trabajando. He jugado muchísimo en los últimos dos meses y medio, con el añadido de que no he podido salir ni viajar demasiado, primero por las restricciones y luego por las reglas de cuarentena en los torneos. Eso me ha dejado muy exhausto a nivel mental", reconoció hace unos días en charla con el medio serbio MozzartSport.

En esa entrevista confirmó que no defenderá el título del Masters 1000 de París, que se pondrá en marcha el 2 de noviembre. Sus últimos dos compromisos de la temporada serán el ATP 500 de Viena, del 26 de octubre al 1° de noviembre, y el Masters de Londres, que iniciará dos semanas más tarde.

En el torneo austríaco y en la cita de la capital inglesa -donde el año pasado no logró superar el round robin- podrá ampliar su cosecha de puntos y agrandar aún más la ventaja que le lleva en el ranking a Nadal, que hoy es de 1890 puntos.

Nole lleva ganados este año cuatro títulos, el Abierto de Australia, el torneo de Dubai y los Masters de Cincinnati y Roma, donde conquistó su 36° trofeo en esa categoría, además de la ATP Cup, en la que se consagró junto al equipo de su país.