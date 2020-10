https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 19.10.2020 - Última actualización - 19:22

19:09

La entidad ruralista cumple un nuevo aniversario en un contexto muy particular. Según su presidente, la apuesta pasa por mejorar la comunicación e incorporar jóvenes que mantengan el legado.

Un compromiso con el agro que se renueva La Sociedad Rural de Santa Fe cumplió 118 años La entidad ruralista cumple un nuevo aniversario en un contexto muy particular. Según su presidente, la apuesta pasa por mejorar la comunicación e incorporar jóvenes que mantengan el legado. La entidad ruralista cumple un nuevo aniversario en un contexto muy particular. Según su presidente, la apuesta pasa por mejorar la comunicación e incorporar jóvenes que mantengan el legado.

Ricardo Argenti está próximo a cumplimentar su mandato, que lo mantuvo a cargo de la entidad del campo durante los últimos 4 años. En diálogo con Campolitoral, remarcó la necesidad de optimizar la comunicación con los sectores urbanos (para lo cual están organizando desde CARSFE un Congreso para el 4 y 5 de noviembre); y a incorporar nuevos dirigentes.

"Estoy terminando mi mandato, y seguramente vamos a hacer la renovación de autoridades vía virtual. En mi gestión hacemos coincidir la fiesta anual con el aniversario", sostuvo.

Respecto del actual momento del sector y del país, expresó que "es un escenario muy difícil, con muchas aristas complicadas. Durante mi gestión sufrimos inundaciones muy complicadas y sequías muy prolongadas (como la que estamos padeciendo actualmente). Como siempre en estos casos la ayuda del Estado no es mucha, y con un Gobierno que no nos escucha, o nos escucha tarde, y que no termina de comprender la importancia del sector. Esta crisis es anterior a la pandemia. No han entendido el verdadero peso del campo como motor de la economía. Algunos lo entienden y otro no".

Fin de ciclo. Ricardo Argenti apeló a trabajar mejor a nivel comunicaciónal y que los jóvenes se integren al movimiento ruralista.

En cuanto a las deudas pendientes, expresó una autocrítica en cuanto a la idea que la ciudad tiene del sector. "Tenemos una deuda impotrtante a nivel organizado. Somos malos comunicadores de nuestros problemas, para explicar nuestra verdad, de por dónde pasa la verdadera cuestión rural. La gente no nos entiende o no les interesa, porque no fuimos lo suficientemente capaces de expresarlo. Por eso organizamos un Congreso de Comunicación, para iniciar un progranma de acercamiento con el ciudadano común y con los funcionarios, para que popdamos integrarno con lo que tiene que ser el despegue del país".

Finalmente manifestó sentir la sensación del deber cumplido. "Para mí ha sido un orgullo, una consideración hacia mi persona por quienes me designaron y espero no haberlos defraudado. En mi gestión, una de las máximas satisfacciones pasa por haber incorporado los jóvenes, bajando la edad promedio de los socios. Gracias a ello es una entidad que está rejuveneciendo con nuevos dirigentes que de a poco se van a ir integrando. La crisis de la actividad hizo que haya un intervalo en la incorporación de dirigentes", expresó.

Historia viva. El flyer que la entidad compartió para evocar un pasado lleno de historias.