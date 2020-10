https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 19.10.2020

20:12

Jornada con mayor número de compradores Alzas en soja y maíz disponibles en Rosario, en el inicio de la semana

Los precios de la soja y el maíz operaron hoy con subas en el mercado de Rosario, en una jornada que presentó un mayor número de compradores.

Así, la oferta de compra por soja disponible fue de $ 24.850 por tonelada, una mejora de $ 350 en relación con la oferta del día viernes; en tanto, la oferta en dólares por la oleaginosa condición con descarga o contractual alcanzó los US$ 320, US$ 5 más que en jornada previa.

En las posiciones diferidas de la campaña actual, se ofrecieron US$ 315 por la oleaginosa con entrega en noviembre, representando una mejora de US$ 7; y diciembre en US$ 312, también mejorando en US$ 7 por tonelada.

No se registraron ofertas abiertas de compradores tradicionales por mercadería de la próxima campaña; sin embargo, un comprador no tradicional ofreció abiertamente US$ 265 por lo que se entregue en mayo del 2021.

Por maíz con entrega disponible se ofrecieron US$ 195, US$ 5 por encima del viernes; misma oferta para la entrega en noviembre y diciembre, con enero del 2021 en US$ 190.

Por otra parte, la mejor oferta para la entrega de maíz temprano en febrero y marzo aumentó en US$ 5 alcanzando US$ 175; abril y mayo en US$ 170, representando mejoras de 2 y 5 dólares respectivamente.

Para el maíz con entrega en junio la oferta se mantuvo en US$ 160, con la entrega entre julio y agosto en US$ 155 la tonelada.

Por trigo, para las entregas entre octubre y diciembre la mejor oferta abierta se posicionó en US$ 210 al igual que el viernes. No obstante, se redujo a US$ 213 el ofrecimiento del trigo con entrega en enero del 2021.

Por otra parte, no se presentaron modificaciones en la entrega de mercadería en febrero y marzo, alcanzando US$ 212 y US$ 215 respectivamente.

Por último, la oferta por girasol con descarga inmediata permaneció en US$ 310 la tonelada.

Con información de Telam