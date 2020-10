https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 19.10.2020 - Última actualización - 20:28

20:27

WhatsApp 3425 080710 - Mail: buzon@ellitoral.com Línea directa

Defender la institucionalidad

UNA CIUDADANA HONESTA Y DEMOCRÁTICA

"Patricia Bullrich carece de autoridad política para promover banderazos contra el gobierno. Fiel a su estilo de barricadas, es provocativa, carece de educación, no tiene principios de ética política. Debería explicar cómo concilia su origen pejotista en esta mezcla de resentidos y ambiciosos, que componen Cambiemos, entre los cuales destaco a Mario Negri, frustrado candidato a gobernador de la provincia de Córdoba, que también olvidó los principios ideológicos del radicalismo, por ambición de cargos, como tantos otros radicales, entre los que se incluyen algunos de Santa Fe, como los señores Corral y Barletta, etc. Todos ellos se aliaron con Macri. Cambiemos perdió las elecciones, deben entenderlo. El país tiene autoridades legítimamente elegidas, les guste o no. Yo no soy peronista, pero defiendo la institucionalidad del país. Ellos quieren desgastar y voltear al gobierno y no les importa nada. Tampoco les importa el daño que hacen a la salud de la población en esta época de pandemia. Representan una clase social, económica y política fracasada, pero ávida de poder. Inútiles para gobernar. No deben volver al poder. A mí no me expresan ni me representan para nada en estos banderazos ni marchas populares. Agradeceré que se publique mi opinión que es la de muchas personas que no estamos en la calle con banderazos ni movilizaciones".

****

Sí, pero no

UN LECTOR

"Quiero manifestar que estoy desconcertado e indignado por lo que está haciendo el gobierno de la provincia con el tema de la pandemia. Han hecho un enredo con las disposiciones y reglamentaciones del DNU nacional. Los santafesinos no sabemos qué vamos a hacer. Sí, pero no. ¡¡Por favor!!".

****

El Ministerio de la Verdad

ELSA

"Nos encontramos con una especial preocupación de nuestros gobernantes. Quieren enseñarnos a pensar, a enseñarnos dónde está la verdad, cuál es, y ¡oh, sorpresa!, también parece que se inauguraría el Ministerio de la Verdad o algo parecido. Estos señores y señoras, ¿quiénes se creen que son?, ¿Dios, los herederos de Sócrates? ¿Alguien puede ser tan soberbio que se crea con derecho a enseñarnos a nosotros, pobres ignorantes?, algo que el hombre está buscando hace siglos, nada menos que la verdad. Como yo, muchos argentinos tenemos un largo camino de vida recorrido y sabemos cómo empiezan las dictaduras y el primer golpe es el que se le intenta dar a la libertad de pensamiento. Se comienza con la mentira, el descrédito del otro. Calumnia, calumnia, que algo quedará, decía Hitler. Señores gobernantes: ni ustedes son Dios ni nosotros somos estúpidos. Tengan un mínimo de respeto por los que no piensan como ustedes".

****

Conciencia ciudadana

LECTORA ATENTA

"Viendo las fotos en El Litoral, con el banderazo del 12 de octubre en la plaza, pregunto ¿de qué dictadura habla esta gente? Espero que esto Macri, Bullrich, Iglesias, Lombardo, Negri, Barletta, Corral, etc., etc. no vuelvan más. Ni siquiera tienen piedad ni respeto por la cantidad de infectados y muertos por Covid que hay en el país. ¿No leen las noticias del mundo, lo que pasa? Es inadmisible lo que están haciendo y esto tiene un nombre: Macri-Cambiemos, con todo ese elemento. Espero que publiquen la indignación que tenemos los que no estamos en la plaza pero tenemos conciencia en nuestros respectivos domicilios".