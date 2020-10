Falleció James, el hijo de Robert Redford

"Jamie ha muerto. Estamos desconsolados. Vivió una vida hermosa e impactante y fue amado por muchos. Lo extrañaremos profundamente", escribió la esposa de James Redford -el tercero de los cuatro hijos de Robert Redford-en su cuenta de Twitter.

Jamie died today. We’re heartbroken. He lived a beautiful, impactful life & was loved by many. He will be deeply missed. As his wife of 32 yrs, I’m most grateful for the two spectacular children we raised together. I don’t know what we would’ve done w/o them over the past 2yrs. pic.twitter.com/ynDN2jSZ04