https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 19.10.2020 - Última actualización - 20:53

20:51

Ante las especulaciones sobre la llegada de un bebé de la pareja, la modelo apuntó contra su ex y habló sobre la cuota alimentaria de sus hijas.

Cuota alimentaria Para Nicole Neumann, a Fabián Cubero no le alcanza la plata para tener un bebé con Mica Viconte Ante las especulaciones sobre la llegada de un bebé de la pareja, la modelo apuntó contra su ex y habló sobre la cuota alimentaria de sus hijas. Ante las especulaciones sobre la llegada de un bebé de la pareja, la modelo apuntó contra su ex y habló sobre la cuota alimentaria de sus hijas.

Desde hace años, Nicole Neumann y Fabián Cubero mantienen una batalla mediática por sus hijas. Ahora circula el rumor de que Mica Viciconte, la actual pareja del ex futbolista, está embarazada, por lo que la modelo se refirió al tema de la paternidad y cómo mantener económicamente a un hijo.

En diálogo con "Hay que ver", conducido por Denise Dumas, la mamá de Indiana, Allegra y Sienna negó saber algo al respecto: “No sé nada sobre eso, no tengo idea. Mis hijas me piden un hermanito hasta mí. Ellas mueren por tener un hermanito, así que por ese lado estarían felices. Yo me imagino que el día que esto suceda será también porque la situación económica está solucionada, quiero creer. Con lo cual va a ser feliz para todos”.

“Si estás complicado ahora… Entonces me imagino que serían todas buenas noticias y sería genial”, comentó Neumann sobre la disputa alimentaria que mantiene con Cubero. En ese sentido, el periodista Fernando Iglesias refutó la posición de la estrella: “La gente no decide tener hijos pensando en si le alcanza la plata o no".

La figura no tardó en responder en contra: “A mí me parece que sí. Si vos no podés darles de comer o pagar un colegio a tres nenas no vas a traer otra criatura a la vida. Me parece que hoy por hoy se piensa en esas cosas. Por lo menos a mí me parecería lo lógico. ¡Estamos hablando de que ya tenés tres!”.

Al remarcar que Mica Viciconte no tiene ningún hijo, Neumann terminó filosa: “Yo no estoy hablando de nadie y menos de personas ajenas a mi familia. Ahí ya no me meto”.