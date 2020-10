https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 19.10.2020 - Última actualización - 23:20

23:19

Entretelones de la política provincial

Los nombres de Macri

Filtrado. Las internas están a la orden del día en el macrismo santafesino. Los nombres mencionados por el expresidente en su primera aparición pública después de once meses, no pasaron desapercibidos.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

Entretelones de la política provincial Los nombres de Macri Filtrado. Las internas están a la orden del día en el macrismo santafesino. Los nombres mencionados por el expresidente en su primera aparición pública después de once meses, no pasaron desapercibidos. Filtrado. Las internas están a la orden del día en el macrismo santafesino. Los nombres mencionados por el expresidente en su primera aparición pública después de once meses, no pasaron desapercibidos.

El ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, en el primer reportaje concedido a un periodista argentino habló de la necesidad de dar lugar a nuevos dirigentes y dijo ver consolidándose a otros dentro del Pro. En esa nota hizo mención a cinco nombres: Horacio Rodríguez Larreta, hoy Jefe de Gobierno de CABA; Patricia Bullrich, presidenta del Pro; María Eugenia Vidal, ex gobernadora de Buenos Aires y en el interior se detuvo en el mendocino Omar De Marchi y en el rosarino Federico Angelini, actual diputado nacional y vencedor en la categoría diputados de la última elección en Santa Fe. El tema no pasó desapercibido en el macrismo santafesino donde las internas están a la orden del día ni tampoco en el radicalismo integrante de Juntos por el Cambio. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

Ediciones Anteriores | Edición Impresa