https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 19.10.2020 - Última actualización - 23:38

23:34

Desde el área municipal explicaron que reciben todo tipo de reclamos y detallaron el procedimiento para cada caso.

Entre 25 y 20 denuncias al mes Aumentaron las denuncias por maltrato animal durante la pandemia Desde el área municipal explicaron que reciben todo tipo de reclamos y detallaron el procedimiento para cada caso. Desde el área municipal explicaron que reciben todo tipo de reclamos y detallaron el procedimiento para cada caso.

Cada mes, el 0800 de la Municipalidad de Santa Fe recibe entre 25 y 30 denuncias por maltrato animal. “Tratamos de ver de acuerdo al caso cuáles podemos resolver de forma urgente y cuáles pueden esperar”, explicó a El Litoral Anahí Montiel, subdirectora de Salud Animal.

En el mismo sentido, admitió que hay todo tipo de denuncias, “desde que los dejan sin agua, sin comida, atados, al rayo del sol o en invierno sin ningún tipo de resguardo”: “siempre uno considera que el maltrato es solo el golpe y en realidad recibimos de todo, con la pandemia se agudizó, o bien la gente está más en su casa y presta más atención a lo que hace el otro”, advirtió.

Con respecto a la pandemia, la funcionaria también indicó que “mucha gente se fuera a vivir afuera y dejó los perros en la casa, entonces, por vecinos nos enterábamos que había perros abandonados; o no podían alimentarlos y los largaban a la calle pero seguían en el mismo lugar y los mismos vecinos los alimentaban”, pero “la municipalidad no tiene un lugar dónde llevarlos a los animales, entonces, si es por sobrepoblación vamos, sacamos fotos y les pedimos a los dueños que nos permitan publicarlos para darlos en adopción; mientras tanto, los vamos castrando, vacunando y desparasitando. Si no los quieren dar, hacemos el mismo trabajo y se los dejamos a ellos para que no se sigan reproduciendo dentro de la casa”.

“Si podemos acceder directamente a comprobar la situación, vamos tanto nosotros como el IMUSA; si no, le pedimos al denunciante que formalice la denuncia e intervenimos con el veterinario policial los casos de maltrato. Si hay que sacar al animal, la policía y el fiscal nos dar la autorización”, manifestó Montiel.

Más información:

Para denuncias o consultas, comunicarse al 0800 - 777 - 5000 (gratuito)