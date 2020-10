https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 20.10.2020

Tras las críticas de Macri Nicolás Massot: "Hubo una subestimación de la política"

Tras las críticas del ex presidente Mauricio Macri a su "ala política", el ex diputado del PRO Nicolás Massot aseguró que lo sucedido durante el gobierno de Cambiemos "no fue un problema de delegación" sino de "subestimación de la política".

"(Nosotros) empezamos la autocrítica dentro del Gobierno porque sentíamos que habíamos abandonado el espíritu de unidad de los argentinos, que había sido una de nuestras principales promesas, sentimos que a los pocos meses el Poder Ejecutivo empezó a girar sobre si mismo, con actitudes autorreferenciales y prejuicio para con el peronismo y la oposición en general", indicó Massot en declaraciones periodísticas.

"Tal vez haya sido esa autocrítica, que muchos consideraron inoportuna, es la que nos haya costado estas declaraciones", subrayó.

En ese sentido, el ex diputado se mostró sorprendido por las declaraciones del ex presidente Mauricio Macri. "Con todos los errores que pudimos haber cometido, nosotros entendimos que él estaba conforme. Había elogios del propio Macri para Rogelio (Frigerio). Siempre lo destacaba como el ministro más presente en los medios y en la defensa de la gestión", recordó.

También aclaró que no comparte la idea de Macri de que "el peronismo esté secuestrado por Cristina Kirchner".

"No se trató de un problema de delegación, se trató de un problema de subestimación de la política", señaló, en tanto que aclaró que "es valiosa la autocrítica que inició el ex presidente".

"Los contrafácticos nunca son bienvenidos pero posiblemente si nosotros hubiésemos entendido esa heterogeneidad (del peronismo) y hubiéramos planteado en el 2017 una ampliación de la base de sustentación política como lo hicimos tarde y apurados con Pichetto, tal vez las cosas hubieran sido distintas", aseguró.

"Como clase dirigente es importante que reaccionemos y entendamos que hay que cortar con esta idea de que el problema es el otro", expresó Massot.