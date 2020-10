Argentina llegó al millón de casos de coronavirus y, de seguir así, no será el único

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La cifra llegó tras 230 días de crecimiento de los contagios y luego de siete meses de cuarentena. A su vez, en el último tiempo el virus consolidó su expansión por todo el territorio. Santa Fe, uno de los distritos que más contribuye a la crítica situación nacional.

A 230 días del primer contagio y tras una cuarentena de siete meses, Argentina superó este lunes la barrera del millón de casos de coronavirus. Más precisamente, son 1.002.662 las personas que contrajeron el virus desde el diagnóstico inicial, el pasado 3 de marzo. Es la primera vez que el país alcanza esa cifra, pero poco hace pensar que sea la única.

A diferencia de ciertos países de Europa en los que se registran rebrotes tras una baja en los contagios, en Argentina la situación es diferente. El país desarrolló un temprano y extenso aislamiento preventivo que le permitió demorar la expansión de la pandemia. De hecho, en su momento fue tomado como ejemplo de contención del virus en el mundo. La cuarentena -que fue aplicada con diferentes formatos según las provincias- lleva 214 días y este martes cumple siete meses.

No obstante, pese a las medidas, que se extendieron demasiado en el tiempo, los casos nunca dejaron de subir. Es decir que, hasta el momento, el país no llegó a un pico. Tal es así que desde la última semana de agosto, la curva de nuevos casos no deja de crecer en forma sostenida. El número de contagios confirmados este lunes fue de 12.982, apenas inferior al promedio diario de la última semana, que rondó los 14.000, con un récord el 15 de octubre pasado de 17.096 nuevos positivos para una sola jornada.

Hasta agosto, cerca del 90% de los casos de Covid-19 se concentraron en Buenos Aires y su área metropolitana (AMBA) -el mayor conglomerado urbano del país, donde viven más de 14 millones de personas-, pero a partir de septiembre el coronavirus comenzó a propagarse con rapidez por el resto del territorio argentino.

En el día 115 de la pandemia (26 de junio), CABA y PBA acumularon el 92% de los casos. En tanto, este lunes en conjunto informaron el 36% de los infectados de la jornada. En ese sentido, Santa Fe fue una de las provincias más afectadas y hoy en día es el tercer distrito con más contagiados acumulados y el segundo que más afectados reporta por día.

Otro dato que permite comprender la aceleración de los casos en la Argentina, y que hace suponer que va en camino al segundo millón, es ver cómo se va reduciendo la cantidad de días en los que el país alcanza otros 100.000 contagiados. Para los primeros, pasaron 132 días. Pero luego la distancia se fue acortando y hoy en día supera esa cifra cada 6 días.

Argentina se convirtió este lunes en la sexta nación que alcanza el millón de infectados. Los otros cinco países son Estados Unidos (8,3 millones), India (7,5 millones), Brasil (5,2 millones), Rusia (1,4 millones), y España (1.015.795). Este último, es el único del selecto grupo que tiene menos superficie terrestre que nuestro país.

A su vez, con 230 días luego del contagio inicial, Argentina es el segundo país, detrás de España, que más tiempo demoró en alcanzar la cifra. Según datos de la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos llegó al millón el 28 de abril, 94 días después de detectar el primer caso; Brasil el 19 de junio, 114 días después; India el 17 de julio, 169 días después; y Rusia el 2 de septiembre, 214 días más tarde del primer contagio diagnosticado en ese país. España, en tanto, llegó al millón después de 261 días.

Reafirmando que es una de las zonas más afectadas del mundo por el virus, América Latina próximamente puede aportar otros dos miembros al grupo del millón: Colombia (965.883) y Perú (868.675). En contrapartida, la región tiene uno de los casos ejemplo del manejo de la pandemia. Uruguay, que confirmó el primer caso el mismo día que Argentina, apenas registró 2.560 infectados.

Volviendo a la crítica situación en el país, no todos son datos negativos. A pesar del impacto que causa haber llegado al millón de infectados, también es importante destacar que más del 80% de esas personas ya superaron la enfermedad y que el sistema sanitario no colapsó.

En tanto, los fallecidos ascienden a 26.716, lo que significa una letalidad del 2,6%, una cifra relativamente baja. Sin embargo, Argentina es el país con mayor número de muertes diarias por millón de habitantes con alrededor de ocho, según los Centros de Control Epidemiológico Europeos.



“En marzo podremos tener masivamente la vacuna contra el coronavirus”, dijo en los últimos días el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. Mientras, Argentina debe buscar el ansiado control de la pandemia así no se cumple lo que pronostica el título de este informe.