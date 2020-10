El descargo de Martín Cirio, tras las acusaciones de pedofilia: "Me arrepiento muchísimo"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

El influencer subió un video a Youtube donde habla del contexto de Twitter en aquel momento y dijo que fue "un idiota por hacer esos tuits nefastos".

Durante la última semana, el cruce entre el influencer Martín Cirio y El Dipy fue tomando escala hasta el punto que el músico viralizó unos tweets que había publicado Cirio en los que hablaba de mantener relaciones con menores de edad.

Ante los tweets, que generaron indignación en las redes, el youtuber en un principio dijo: “Ni siquiera puedo creer cómo pude escribir esas cosas pensando que era gracioso, que era un chiste o que alguien se iba a reír. Por supuesto lo escribí yo, no estoy sacándome la culpa de eso, pero dije ‘esto es horrible’”, reconoció Cirio, que intentó reducir el impacto en redes sociales, pero no pudo.

Por otra parte, reconoció que una broma no lo “convierte en pedófilo” aunque si en “un pelotudo, en un insensible, en un montón de cosas”.

A partir de ese momento, el influencer decidió dejar de publicar contenido en las redes, hasta este lunes por la noche. En un video que subió a Youtube y que tiene una duración de más de media hora, Cirio se justificó diciendo que todo fue en “chiste” y que en aquel momento el “humor” en Twitter era distinto.

“Este video es el más difícil que voy a hacer desde que arranqué en Youtube y seguramente el más difícil que haga en toda mi vida“, empezó diciendo el influencer.

“Fui una mierda porque lo que hice es lo que están haciendo ahora conmigo y esto es lo que me deja un aprendizaje enorme. Quiero pedir disculpas porque lo que hice no estuvo bien“, agregó.

“Ustedes leyeron un montón de tuits que son aberrantes. No me reconocía. Tuve un proceso de deconstrucción y de crecimiento que fue muy reciente, tengo 36 años y a los 31 años me daba vergüenza decir que había sido pobre. Tenía un montón de odio a mi mismo y de no aceptación, quería encajar en una sociedad en la que nunca pertenecí”, expresó.

