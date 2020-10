El actor Jeff Bridges anunció que tiene cáncer

El actor estadounidense Jeff Bridges, reconocido por icónicos papeles en filmes como “El gran Lebowski”, “Starman” o “TRON”, comunicó en las últimas horas que fue diagnosticado de cáncer pero que se sentía “afortunado” porque su “pronóstico es bueno”.



“Como diría ‘The Dude’… una nueva mierda a salido a la luz”, escribió con humor el intérprete de 70 años en su cuenta de Twitter, @TheJeffBridges, recordando la frase de su icónico personaje de "El gran...", de los hermanos Coen.



“Fui diagnosticado con linfoma. Aunque es una enfermedad grave, me siento afortunado de tener un gran equipo de doctores y el pronóstico es bueno. Estoy iniciando el tratamiento y los tendré al tanto de mi recuperación”, detalló el también cantante.



El actor, ganador del Oscar a mejor actor por “Loco corazón” (2010), se encontraba en plena actividad con la preparación de su próxima serie “The Old Man”, que tiene fecha prevista de estreno en la señal FX y la plataforma norteamericana Hulu para 2021 y que él también produce ejecutivamente.

As the Dude would say.. New S**T has come to light.



I have been diagnosed with Lymphoma. Although it is a serious disease, I feel fortunate that I have a great team of doctors and the prognosis is good.



I’m starting treatment and will keep you posted on my recovery.