Carlos Ghisolfo: "Hay que garantizarle al socio que va a tener participación"

De esta manera se expresó el presidente de Glorioso '89, que junto a Triunfo Tatengue elaboraron un anteproyecto. Quieren ahora juntarse con Tate Campeón y también con el oficialismo. Aquí los aspectos principales de dicha propuesta.

"Con Triunfo Tatengue venimos conversando desde hace un tiempo y hemos coincidido en un montón de puntos. Vamos a ver si sumamos a Tate Campeón, hablaremos con Marcelo Martín porque queremos que ellos también estén y al oficialismo. Nos tomaremos unos diez o quince días para ver si consensuamos esta reforma del estatuto que consideramos muy necesaria", arrancó diciendo Carlos Ghisolfo, principal referente de Glorioso '89, una de las agrupaciones que se presentó en las últimas elecciones junto a Triunfo Tatengue, en aquél entonces con Rodrigo Villarreal al frente y hoy con Leonardo Simonutti como presidente.

"Lo principal es que queremos facilitar la participación del socio, porque hoy el que gobierna se siente casi dueño del club, sin dar información y sin permitir que se participe en la toma de las decisiones más importantes. Por eso queremos que a través de un pedido de informes, de la participación de las minorías y de las asambleas, se pueda saber lo que está pasando. Y hoy no se sabe nada de eso porque no se informa", señaló Ghisolfo a El Litoral.

Una de las propuestas de reforma del estatuto es la de crear departamentos y uno de ellos es el de fútbol. "Hay que darle relevancia, incluso para un club formador como debe ser Unión. Nosotros queremos profesionalizarlo en el buen sentido, que haya gente idónea, con ex jugadores o gente que está trabajando en el fútbol formativo de otras instituciones. No entiendo por qué esa gente no está en Unión. No vemos hoy un proyecto en fútbol profesional ni en fútbol formativo. Cuando se estaba por decidir el nuevo técnico, vos veías que el arco era muy amplio, con postulantes muy distintos unos de otros", dijo Ghisolfo.

"A mí me preocupa que se hayan ido jugadores como Gamba, Soldano, Malcorra, que están muy bien en otros clubes y cuyas ventas no dejaron casi nada visible en el club. Spahn ayudó mucho en su momento, estamos agradecidos, pero cuando tuvo que dar el salto de calidad, se quedó en promesas incumplidas", dijo el referente de Glorioso '89.

Entre los puntos que coincidieron las dos agrupaciones opositoras al oficialismo, se pueden señalar los siguientes:

* Identificación de simbologías y escudo del club ("aunque parezca mentira no está debidamente impuesto que los colores son el rojo y blanco", dijo Simonutti, de Triunfo Tatengue).

* Garantizar la personería jurídica del Club, con el objetivo de que éste nunca deje de ser de los socios.

* Permitir una sola reelección consecutiva del presidente y modificar la cantidad de miembros de comisión directiva (para reducirla). Además, permitir la participación de las minorías.

* Garantizar la posibilidad de voto al socio Foráneo, cualquiera sea su lugar de residencia.

* Crear una Comisión de Ética y Disciplina, cuya función será ejercer el control sobre las conductas de los socios, directivos y terceros relacionados con el Club.

* Promoción de la participación femenina y de los jóvenes dentro de la comisión directiva y ampliar los derechos de los asociados.

* Promover el derecho a la información plena, siendo obligación de la institución, publicar todos los actos de gobierno, ya que la información y los documentos no pertenecen a los directivos, sino al Club y a sus socios.

* Establecer condiciones adecuadas para que los socios adherentes pasen a socios activos, establecer que la categoría de socios activo pleno sea a partir de los 16 años y revalorizar la categoría de socio honorario. Además, crear la categoría de socio federado.

* Clarificar el aporte de directivos y particulares, fijando normas de cumplimiento obligatorio en cuanto a registración e información de los mismos.

* Creación de nuevos Departamentos institucionales y profesionalización de los mismos para una mejor administración y maximización de los recursos económicos y humanos.