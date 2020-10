La promesa de Carloni: "Si se da lo de Brítez a Lanús, toda esa plata va directo a Unión"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se habla de unos 500.000 dólares en caso de que el granate compre la ficha del lateral, hoy separado del plantel por decisión del "Kily" González y pretendido por Zubeldía en Lanús. "Haremos un esfuerzo para honrar la deuda, que no es sólo legal sino que es moral", dijo el vice "canalla".

Ricardo Carloni es, desde hace seis años, la figura fuerte que tiene la Comisión Directiva de Rosario Central, más allá del presidente de turno. Si bien hoy está Rodolfo Di Pollina de "1", el vice "canalla" es el que pisa fuerte en el rubro fútbol profesional. Como se sabe, hay varias cuestiones que deben calzar como un rompecabezas: 1) Central le debe mucho dinero a Unión de las ventas pasadas (Zabala, Brítez, Damián Martínez); 2) Hay un quiebre con Ema Brítez: el "Kily" lo separó del plantel y no lo quiere; 3) Aparece Lanús interesado porque Zubeldía lo pretende.

En este sentido, El Litoral consultó a Nicolás Russo, presidente de Lanús: "Estamos negociando, es real el interés de Zubeldía por Brítez". A su vez, el mismo Ricardo Carloni habló hoy por Radio GOL 96.7, dejando en claro la postura de Rosario Central.

-¿Cómo está la posible salida de Brítez?

-Estamos en pleno diálogo con Lanús, nos une con Nicolás (N.de R: por Russo, presidente granate) una gran relación y estamos viendo de seguir avanzando. Además, nos contactamos con Unión; la idea que tiene Rosario Central, en caso de darse lo de Brítez, es que todo el dinero vaya directamente para Unión, para así achicar de manera importante la deuda con Unión. Tenemos el objetivo para cumplir.

-¿Es optimista en que se haga el traspaso de Ema desde Central a Lanús?

-Esto es fútbol, son negociaciones, siempre uno trata de ser optimista. No es sencillo, estamos en pleno diálogo. Lo que está clara es la postura de Rosario Central para con Unión: en ese sentido decidimos que la próxima operación que realicemos, en este caso ahora aparece la de Brítez, queremos que la totalidad del dinero vaya a parar a Unión directamente.

-El 3 de septiembre, el presidente de Rosario Central (Di Pollina) declaró "A Unión ya le pagamos el 70 por ciento de la deuda", calculando que eran unos 2.8 millones de dólares que incluían las compras de Zabala, Brítez y Martínez.

-No te puedo hablar con exactitud. Se que se le pagó a Unión un monto importante en su momento y que se viene pagando. Estamos haciendo un gran esfuerzo, en medio de la pandemia. Presentamos el balance, tenemos la asamblea el 28 y ahí explicamos que nos dejaron de entrar 150 millones de pesos. Había tres o cuatro fichas que teníamos que pagar y todo ésto nos detuvo. Fuimos cancelando, sólo nos queda Unión y estamos trabajando fuerte. Uno tiene que estar agradecido siempre. En mi caso, lo estoy con Unión y con la figura de Spahn que se ha comportado muy bien con nosotros. Tenemos esta deuda y es una obligación moral, ética y legal con Unión. Es probable que se haga lo de Brítez y todo el dinero de Brítez va para Unión, nosotros no vamos a ver nada.

-Trascendió que se negocia entre 500.000 y 600.000 dólares para que pase Brítez de Central a Lanús...

-No me gusta hablar de cifras, es un monto importante que permite achicar en una proporción importante y esperemos que se pueda dar. Hubo un conflicto con Emanuel, a quien consideramos un gran jugador, le rindió mucho a Rosario Central, lo valoramos, vino a pelear el promedio. Por eso es que hay que solucionar esta situación. A todos nos sirve: Lanús lo quiere, Central achica la deuda y Unión cobra. ¡Estamos trabajando desde hace 48 horas encima de ese tema!. Insisto, quiero destacar el gesto de Spahn, porque es un gran presidente y una gran persona.

-Si Unión dice que les vendió la totalidad de Ema Brítez y Damián Martínez...¿por qué sigue manejando algunas cláusulas especiales en Central?

-Porque fueron compras obligatorias a determinadas fechas; es por éso que Unión dice lo que dice. En el caso de Damián Martínez, depende de una cantidad de partidos: si no se cumplen, pasa a una segunda cláusula para el año 2021.

-¿Y la cláusula de Brítez?

-Es distinto. Es una obligación de comprar pero no por cantidad de partidos. Tengo fe que lo vamos a solucionar: el de Unión es el último problema importante que nos queda por resolver.

"Spahn es un gran presidente"

"En lo personal sólo tengo palabras de agradecimiento y de elogios al presidente de Unión. Creo así por este tiempo que uno lo viene conociendo (ya son varios años), Central tuvo un problema del cual ahora ya estamos saliendo. Cuando se declara del COVID, teníamos presupuestado un dinero de 150 millones que no entró por la pandemia; éso nos generó otro problema. La espera del presidente de Unión habla de la nobleza de sus actos. Nosotros tenemos la obligación moral, más allá del compromiso legal, de asumir la deuda con Unión y estamos enfocados en eso", dijo el vicepresidente de Rosario Central, Ricardo Carloni, por Radio GOL.

-Varios dirigentes que están abajo de Spahn, en la CD, le pidieron que Unión endurezca la postura de cobro con Rosario Central.

-Los dirigentes de abajo en Unión, con todo respeto lo digo y seguramente los conozco (por ejemplo al vice Edgardo Zin, de las reuniones de Comité Ejecutivo) deben estar orgullosos del presidente que tienen. Yo hace seis años que estoy en una Comisión Directiva y se las dificultades del fútbol, de los clubes, de la post pandemia. Nos cambió el mundo todo ésto. Central es el más grande del interior: tiene 10 predios y 400 empleados. ¡Hay que mantener diez predios sin gente!. Los socios de Central hicieron esfuerzo importante

-Ya que nombró a Edgardo Zin...¿ustedes con Newell's fueron invitados de manera especial al sorteo de Ezeiza, a diferencia de los clubes de Santa Fe?

-No, los clubes del interior estaban exceptuados de hacerlo y usaban el zoom. Yo fui porque estaba haciendo gestiones en Buenos Aires y en lo personal me causó mucha felicidad estar ahí.

-¿Qué opina del sorteo en sí?

-El sorteo fue transparente, pasar que en la Argentina se critica todo y todos somos infectólogos. Es la primera ve que se televisa un sorteo, fue limpio y transparente. La AFA de hoy es transparente. Tanto "Chiqui" (por Tapia) como Marcelo (por Tinelli) te atienden el teléfono siempre.

-¿Qué piensa de la postura de los dos clubes grandes?

-Boca y River no dicen la verdad. Hubo dos propuestas y la mayoría se inclinó por una que va a generar muchísimo más dinero para el fútbol. Debemos agradecer a la AFA porque cobramos el dinero los siete meses sin fútbol. Eso frenó la crisis en Primera y en el ascenso. Boca y River no actuaron de manera correcta; tienen las vicepresidencias pero no participaron: no fueron y se votó. Ellos antes cobraban un dinero aparte, ahora se terminó. Hay que cuidar mucho el ingreso de la TV, porque nos permite estar en un nivel competitivo. El camino es el correcto con esta AFA federal.

-Si se hace lo de Brítez en 500.000 dólares y la plata viene a Santa Fe, ¿cómo queda la deuda con Unión?

-No tengo los número exactos pero quedaría muy poco por pagarle a Unión y a esa diferencia la vamos a saldar, medianamente a corto plazo y la vamos a saldar con los sponsors.

-La última, Carloni: ¿cómo cancelará Rosario Central la deuda con Unión si no se hace lo de Brítez a Lanús?

-Tenemos la posibilidad de una transferencia importante de Duván Vergara con el América de Cali para Europa y además hoy fuimos a FIFA para cobrar 500.000 dólares de Gil con un club de Arabia. Si no se da lo de Brítez, podemos calzar lo del reclamo en FIFA para pagarle a Unión.