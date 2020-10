El "Chino" Aquino fue crítico: "Un club grande como Colón necesita gente seria para ser campeón"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ex jugador sabalero, hoy trabajando en Newell's, fue crítico y dijo que "Colón no tiene proyecto, en realidad nunca tuvo un proyecto". Sobre la final perdida el año pasado, dijo que "era imposible ganarla si al técnico lo querían echar desde dos meses antes del partido". Habló en Café con Fútbol.

El Chino Aquino está trabajando en Newell's, club en el que nació futbolísticamente, pero habla de "nosotros" cuando se refiere a Colón. Es que jamás podrá olvidar su paso por el club. "La mayoría de los que fuimos a Colón en el '96, éramos suplentes o no teníamos mucha trascendencia en nuestros clubes. Y ahí despegamos", cuenta el Chino, uno de los que debutó en aquella noche inolvidable de la Bombonera, cuando el equipo de Ferraro ganó 3 a 2. En Café con Fútbol, el programa que se emite por Cable y Diario, el Chino habló de Colón y fue duro con la actual dirigencia.

Primero, el Chino arrancó hablando de lo que se viene en el fútbol argentino y el retorno a la competencia después de más de siete meses. "El equipo que esté bien preparado llevará de mejor manera este momento tan especial porque no es normal este paráte. Todavía no entiendo bien cómo se va a jugar el torneo, es medio difícil, al menos para mí. Pero creo que va a estar bueno porque todos los partidos serán como finales", señaló el ex volante sabalero.

Luego, el Chino se refirió a la final perdida el año pasado ante Independiente del Valle y allí comenzó con las críticas a la dirigencia. "Si no tenés todo bien aceitado, no podés salir campeón", señaló Aquino, en concordancia con muchos jugadores de ese plantel que jugó con Independiente del Valle, quienes expresaron que "el club no estaba preparado para ser campeón". "Los torneos suceden por un proyecto, por un buen manejo, por tener las cosas claras y Colón nunca tuvo nada de eso. Era el éxito total o el ocaso, no digo que fue un fracaso porque los jugadores hicieron un gran esfuerzo de llegar a una final, pero era imposible que Colón ganara ese partido", dijo el Chino.

Consultado sobre por qué creía que era imposible una victoria en Paraguay, dijo que "yo lo veía a eso porque al técnico lo querían echar desde dos meses antes y eso habla a las claras de que las cosas no estaban bien. Igual que con Pancho Ferraro, el manager, que si lo echaron es porque las cosas no estaban bien".

Después el ex futbolista rojinegro en el subcampeonato del 97 dijo que "Colón no tiene ni un solo proyecto y no tienen ni idea de lo que es un proyecto. Cuando nosotros estuvimos, tanto en mi caso jugando o dirigiendo, las inferiores nunca existieron. El socio nunca tuvo un lugar donde comer un asado o donde llevar a sus hijos a practicar una disciplina. Nosotros no estábamos como un equipo de Primera, éramos un grupo que se aferró a todo, veníamos de no ser nadie de los clubes de los que veníamos, no nos fue fácil y nos hicimos jugadores acá en Santa Fe, pero gracias a la gente y a nadie más".

Luego, el Chino volvió a hacer referencia de la final del año pasado: "Del plantel que perdió la final se querían ir todos, no estaban cómodos, se notaba. Nosotros nos hicimos hinchas de Colón por la gente y no por la institución. Yo creo que la gente tampoco estuvo conforme con lo que hicieron los dirigentes en esa final".

Sobre el tan mentado sentido de pertenencia, dijo que "¿cómo querés que haya pertenencia si los padres no tienen donde llevar a sus hijos en Colón?, ¿cómo querés pertenencia si los chicos no tienen la ropa de Colón?, ahí es donde nace la pertenencia, en la cantera. Cuando me fui de Newell's, quería volver porque me trataban bien. Nosotros, en Colón, nos teníamos que comprar los pantaloncitos para entrenar porque los que nos daban de la marca que en ese momento vestía al club, nos dejaban las piernas paspadas. Y nosotros éramos los que íbamos a las casas de deportes a comprarnos los pantaloncitos. Ese esfuerzo nos hizo hinchas del club. Hubo mancomunión entre la gente y nosotros".

Se le iluminan los ojos cuando cuenta que "venían a venderme garrafas para comprarse una entrada e ir a la cancha, en la época que jugaba. Hasta eso hizo el hincha de Colón. Ahora puede estar todo espectacular, una cancha de lujo, pero resulta que no le pagan a Utedyc. ¿Qué sentido de pertenencia van a tener actuando de esa manera?. Sin un buen proyecto, el club se va a ir cayendo porque económicamente lo que te reditúan son las inferiores. Hace rato que vengo diciendo todo esto".

En el final de la charla, Aquino señaló que "no declaro en contra de la comisión por algo en especial, digo lo que pienso porque yo estoy viendo todo de afuera, fui a la cancha a ver al equipo, lo sigo por televisión y veo siempre lo mismo. Estuve en el club y está siempre igual. No puede ser que el coordinador de las inferiores sea un veterinario. No tengo nada contra él, pero me parece que a un proyecto de inferiores sustentable lo tiene que conducir alguien que realmente se haya capacitado para eso" y refrendó la charla con una frase final: "Un club grande como Colón necesita gente seria para ser campeón".