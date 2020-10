https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 20.10.2020

16:23

Jeffrey Toobin creyó que tenía apagada la cámara cuando se produjo el incidente. Pidió disculpas.

Escribe para CNN y The New Yorker Suspendieron a un periodista por mostrar sus partes "íntimas" en Zoom Jeffrey Toobin creyó que tenía apagada la cámara cuando se produjo el incidente. Pidió disculpas. Jeffrey Toobin creyó que tenía apagada la cámara cuando se produjo el incidente. Pidió disculpas.

The New Yorker suspendió el pasado lunes de su puesto de trabajo al escritor Jeffrey Toobin a la espera de que se investigue el incidente sucedido durante una llamada de Zoom entre personal de la revista y periodistas de la radio WNYC en la que ensayaban la preparación de un podcast para la cobertura de la noche electoral. Durante la reunión virtual, Toobin mostró en cámara sus partes íntimas, según un empleado de la web Vice que estaba en la llamada, y que fue quien primero informó del suceso.

Durante una pausa en la llamada común, Toobin pasó a otra comunicación, que es donde se produjo el episodio relacionado con sexo telefónico. El escritor de la revista, a quien también le han suspendido su salario, hizo público un comunicado el lunes por la tarde: “He cometido un error vergonzosamente estúpido, creí que estaba fuera de la cámara”, aseguró el también abogado y analista político de la cadena CNN. “Pido disculpas a mi mujer, a mi familia, a mis amigos y a mis compañeros”, proseguía el mensaje. “Pensé que tenía apagado el vídeo de Zoom”, añadió, para finalizar recalcando que estaba convencido de que nadie en la llamada con The New Yorker y WNYC podía verle.

Toobin, de 60 años, no ha facilitado la identidad de la persona con la que estaba en la otra llamada en la que mostró su pene, según reportan los medios norteamericanos. Estos mismos medios aseguran que cuando se envió un correo electrónico a la cuenta de Toobin en The New Yorker solicitando comentarios, la cuenta devolvía un mensaje que marcaba el correo como “imposible de entregar”. El escritor no ha publicado en su cuenta pública de la red social Twitter desde el 13 de octubre.

Una portavoz de la revista The New Yorker, donde Toobin ha trabajado durante más de 25 años, informó en un comunicado de que el escritor “había sido suspendido mientras se investigaba el asunto”. Toobin es un veterano analista de asuntos jurídicos de CNN. La cadena de televisión de información, donde trabaja desde 2002, declaró que el comentarista había solicitado permiso a la emisora para lidiar “con un asunto personal”.

Según han relatado los presentes en la conversación de Zoom, al regresar de la pausa, Toobin parecía ajeno a lo que había sucedido, inconsciente de lo que sus compañeros habían visto.

Toobin ha escrito varios libros, incluido The People v. O.J. Simpson: American Crime Story (El pueblo contra O.J. Simpson: historia americana de crimen), que se convirtió en una popular serie de televisión que ganó nueve premios Emmy. Su último libro, Crímenes y delitos menores verdaderos: la investigación sobre Donald Trump, fue publicado en agosto por Penguin Random House.