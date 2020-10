Emma Roberts bloqueó a su madre en Instagram por confirmar su embarazo sin autorización

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 20.10.2020

16:36

La actriz se enojó con su madre, Kelly Cunningham, ya que utilizó la red para anunciar -sin su consentimiento- que sería abuela. Después... la perdonó.

El pasado 31 de agosto, Emma Roberts sorprendió a sus fans con una doble exclusiva contenida en una sola foto de Instagram: la de su primer posado con el que lleva siendo su pareja desde 2019, el actor Garret Hedlund; y la de que ambos estaban esperando su primer hijo juntos. “Yo y mi dos chicos favoritos”, escribía la actriz de series como American Horror Story junto a una imagen que demostraba que los rumores aparecidos en varios tabloides meses atrás eran ciertos.

Pero lo que parecía un detalle personal con sus millones de seguidores ahora sabemos que fue una huída hacia adelante para evitar que la prensa sensacionalista invadiera su vida privada. Sobre todo después de que una de las personas que más quiere, su madre, Kelly Cunningham, revelara sin su permiso que iba a ser abuela. Una traición que por supuesto tuvo consecuencias.



“Todo comenzó cuando le compré su primer iPhone”, desveló Emma en una entrevista con el programa The Tonight Show. “Lo hice porque así podíamos hablar por FaceTime o por iMessage. Y aunque al principio eso era un festival del amor, acabó convirtiéndose en el peor error de mi vida”, aseguró.

¿La razón? Que al tener un nuevo smartphone, su madre decidió abrirse una cuenta en Instagram que acabó convirtiéndose en el lugar al que los fans de Emma acudían para hacerle preguntas sobre su famosa hija. Entre ellas, si era verdad que estaba embarazada, algo que ella respondió con toda su buena intención sin darse cuenta de que estaba metiendo la pata.

“Fue un verdadero desastre. Y yo lo descubrí cuando estaba en un avión, así que como no podía llamarla para explicarle lo que había hecho y para echarle la bronca, le mandé un mensaje directo por Instagram pidiéndole por favor que dejara de hablar de mí. Que si no se había dado cuenta de que acababa de anunciar que estaba embarazada sin mi permiso”, recordó.

“Ella me respondió que no lo había hecho, que ya había salido en los periódicos. Pero solo eran rumores. Así que la bloqueé en todas las redes sociales. Estaba muy enfadada. Era mi única arma en ese momento. Ella me mandó luego un mensaje de texto a las 2 de la mañana preguntándome que por qué lo había hecho. Un mensaje con un emoticono de carita triste. Así que unos días después la desbloqueé porque me daba pena”, reconoció.

“Así fue como empezó una guerra en Instagram con mi madre que nunca vi venir. Al final es una buena historia para contarle a mi hijo cuando nazca”, concluyó quitándole hierro al asunto.