Una joven de 26 años persiguió al ladrón y lo alcanzó Misiones: persiguió al ladrón que le robó el celular, logró atraparlo y evitó que lo lincharan

Ocurrió en Posadas y se supo a través de las publicaciones que hizo la protagonista en sus propias redes sociales: tras sufrir el arrebato de su teléfono celular en la capital de la provincia de Misiones, una joven de 26 años persiguió al ladrón, lo alcanzó y, con la ayuda de otros transeúntes, logró atraparlo y recuperar su celular. Además, según contó, frenó el intento de algunas personas de linchar al delincuente. Hoy, cuando volvía de trabajar me robaron el cel en el cole y el vago pensó que me iba a quedar ahí llorando lamentando la pérdida, pero lo corrí hasta atraparlo y recuperar mi cel. Ni yo sabía que podía correr tanto. Todavía estoy temblando pero estoy feliz y él, preso”, publicó Brenda en su cuenta de Twitter.

El incidente que la tuvo como víctima y protagonista se produjo en la zona del Cementerio de Posadas. Brenda sufrió el robo de su teléfono mientras iba en colectivo, en el viaje de regreso desde su trabajo.

“Salí ese día de trabajar, a las 12.15 me tomé el colectivo por la avenida Lavalle y cuando estaba frente al cementerio, una persona se acercó por detrás de mí y estiró mi mochila. Pero como no me la pudo sacar y vio que tenía el celular en la otra mano, me lo arrebató”, le contó la joven al medio local Misiones Online.

Atrás del ladrón, ella también bajó del colectivo. “Salí corriéndolo y pidiéndole que me devolviera el celular”, relató.

Según detalló, persiguió al asaltante varias cuadras y cuando sintió que ya no tenía resistencia para poder alcanzarlo, empezó a pedir auxilio a los gritos mientras continuaba la persecución. “Corría demasiado rápido”, explicó Brenda.

“Un chico que vio que me robaron pudo alcanzarlo y le tiró un tackle, prácticamente”, agregó. Asi, con la ayuda de otros vecinos, logró inmovilizar al ladrón en el suelo. Entonces fue que algunos de los que la habían ayudado intentaron linchar al presunto delincuente.

Brenda contó que ella misma les pidió que “por favor, no lo lastimen”. Y agregó: “También le di una charla al vago, de conciencia moral, de que no robe, que busque otras opciones”.

Uno de los vecinos que participaron de la persecución relató que él y sus dos hermanos decidieron ayudar a la chica cuando la vieron pasar corriendo y gritando detrás del hombre a quien acusaba de haberla robado.

“Salí corriendo con uno de mis hermanos y mi otro hermano salió en la moto. Lo habremos seguido ocho o diez cuadras”, le explicó a Misiones Cuatro. El joven, que se identificó como Mariano, dijo que ellos también contuvieron el intento de linchamiento.

“No estamos de acuerdo con la violencia cuando se da un arresto ciudadano, de golpearlo, de lastimarlo, pero sí pensamos que debemos involucrarnos”, expresó.

La chica recuperó el teléfono celular, que el ladrón llevaba en el bolsillo. Más tarde, efectivos de la Comisaría 2ª de Posadas llegaron al lugar de los hechos y detuvieron al sospechoso.

Tras acumular cerca de mil comentarios a su publicación en Twitter y en respuesta a algunas críticas a la forma que había actuado y a que hubiera difundido las fotos del ladrón, la joven contó que había sido la primera vez que reaccionó de esta manera a un asalto.

“Les cuento que, con 26 años, más de 10 veces me asaltaron y lastimaron y hasta casi me apuñalaron en una ocasión, y es la primera vez que actué en mi defensa y de esta manera”, dijo.