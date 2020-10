Coronavirus: en Rafaela empieza a faltar recurso humano en los efectores de salud

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La alarmante multiplicación de casos desborda la capacidad de respuesta del personal del sistema sanitario público y el municipio aporta fondos para contratar profesionales de la salud. Además, se deberá recurrir al sector privado para asegurar la atención.

Las estadísticas indican que en las últimas cuatro semanas en la ciudad de Rafaela los contagios reportados pasaron de 178, entre el 20 y el 26 de setiembre, a 346 en la siguiente, a 428 en la tercera semana, y alcanzaron los 522 en la última. A su vez, los casos activos treparon a 693 y las personas aisladas llegan 1.815. Otro dato angustiante indica que entre el pasado viernes y el lunes se produjeron 8 fallecimientos. Por todo esto, se está realizando un esfuerzo muy grande para ampliar las camas de terapia intensiva del SAMCo, debido a que su disponibilidad se colma a diario.

Ante este panorama, el intendente Luis Castellano se refirió a la situación epidemiológica en la ciudad y reveló que "es compleja, delicada, y está a la vista por la cantidad de casos diarios que tenemos", y amplió el cuadro de situación al explicar que "hoy no tenemos (en el Hospital Jaime Ferré) un problema de equipamiento, no tenemos un problema de respiradores, no tenemos un problema de camas, pero sí tenemos un problema de recursos humanos, sobre todo de recurso humano médico".

En este sentido, vale mencionar que días atrás el municipio hizo una convocatoria pública a profesionales de la salud: enfermería, bioquímica, kinesiología, auxiliares de enfermería y técnicos bioquímicos, quienes serán contratados por el SAMCO como prestadores de servicios para trabajos específicos en la emergencia sanitaria, y el gasto será cubierto con aportes del Estado municipal. Al llamado se presentaron 40 enfermeros, 5 médicos, 7 bioquímicos, un técnico bioquímico, 15 kinesiológos y 3 instrumentistas quirúrgicos. Estos “refuerzos” son destinados al efector público a medida que su Dirección lo va requiriendo

"Ese es el hilo más delgado. El personal médico no tiene la posibilidad de rotar, está muy cansado, muy estresado. Necesitaríamos que más médicos se anoten para poder trabajar en el esquema coronavirus"; remarcó Castellano.

ATENCIÓN COORDINADA

Asimismo, y ante la saturación que comienza a mostrar la parte pública en la atención y la necesidad de apelar al sector privado de la salud, el intendente recordó que "hay un convenio que tenía tres etapas. La primera de ellas era que el Hospital iba a atender Covid-19 y otras patologías en forma simultánea, hasta que en algún momento debiera pasar a ser monovalente. Y en ese entonces, esas otras patologías serían derivadas al privado. Hoy el hospital ya es monovalente. Y eso está funcionando bastante bien. Ahora estamos frente a la necesidad de entrar en la tercera etapa, donde todos atiendan todo. La situación del virus, ya con circulación comunitaria, implica que si alguien entra a un sanatorio con una patología resulta difícil saber si es o no coronavirus. Entonces, me parece que deberíamos pasar a la tercera etapa y que coordinadamente, entre el sector privado y el sector público, se esté atendiendo todo”.

EQUIPO PARA SEPARA PLASMA

Este martes, el intendente rafaelino entregó un aporte de un millón y medio de pesos a la Cooperadora del Hospital “Doctor Jaime Ferré”, que se destinará a la compra de un equipo de plasmaféresis con la finalidad de que la donación de plasma pueda realizarse en nuestra ciudad para el tratamiento de enfermos de CoViD-19. A este aporte se le suman otros tres millones de pesos entregados por el Gobierno provincial. De esta forma, “evitamos que las personas aptas para donar plasma deban trasladarse a Rosario o Santa Fe. Con esta entrega, estamos colaborando junto con el Gobierno provincial y con empresarios, quienes a través del Centro Comercial e Industrial también hicieron un aporte”, dijo Castellano.