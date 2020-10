https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Rodantes" Denuncian jardines maternales "clandestinos" en zona de countries en Tucumán Los locales habilitados siguen sin poder abrir, mientras aparecen otros métodos clandestinos, sin protocolos en plena pandemia.

Mientras los jardines maternales siguen con las puertas cerradas, obligados por la pandemia, aparecen otros métodos clandestinos para obtener ingresos: los jardines rodantes. Se trata de una movida que se está dando, especialmente, en los countries y en los barrios privados, donde un grupo de maestras van a un domicilio particular que cuenta con espacio verde y allí reúnen a seis o siete niños durante un lapso de tres o cuatro horas para desarrollar actividades grupales.

Es una estrategia que surgió a partir de la crisis económica que deja a su paso la pandemia y el aislamiento obligatorio. Muchas maestras jardinera pudieron mantener su empleo hasta la mitad del año. A pesar del cierre de los jardines maternales, los padres siguieron apoyando a la actividad con el pago de la cuota mensual. A cambio, las maestras daban sus actividades por vía online (videollamadas, por ejemplo). Sin embargo, siguieron pasando los meses y algunos padres vieron que la situación no iba a cambiar y dejaron de pagar. Muchas maestras quedaron sin trabajo y también el personal que se ocupada de la limpieza de los jardines.

Complicidades

La crisis se potenció y algunas maestras resolvieron proponer la visita al domicilio. Así surgieron los jardines rodantes que se realizan en complicidad con los padres. "Hay padres que los están mandando a esos jardines que van a una casa en un barrio privado y están con seis u ocho chicos y van a esa casa y luego a otra", explicó Mariela Navarro, vicepresidenta de la Asociación de Jardines Maternales de Yerba Buena. "No estamos en contra de esa metodología, porque entendemos q la situación es difícil para todos y algunas maestras buscaron la forma de seguir adelante -aclaró-. Pero en nuestro caso que tenemos un establecimiento no queremos abrir sin autorización", remarcó.

Navarro es propietaria del jardín "Girasoles" en Yerba Buena. Dijo que la asociación está integrada por otros siete jardines registrados ocialmente. "Tenemos los protocolos; hemos presentado toda la documentación para que nos permitan trabajar en un espacio al aire libre, pero nos ignoran, ni siquiera nos respondieron -dijo-; y vemos que les dan plata a los clubes de fútbol (en referencia al subsidio que otorgó la Legislatura al club San Martín), y a nosotros nos dan la espalda", insistió.

En Yerba Buena cerraron tres jardines maternales en plena pandemia por la inactividad. La Asociación de Jardines Maternales de esa ciudad presentó un protocolo que realizado por el Licenciado en Higiene y Seguridad, Patricio Zurita, para trabajar con grupo de hasta seis niños en espacios abiertos. "Hizo un protocolo de acuerdo a nuestros establecimientos y nuestros espacios", remarcó Navarro. Sin embargo, el COE no les dio una respuesta. Mili Zermoglio (Jardín "Piccolinos" de Yerba Buena), también cuestionó el funcionamiento clandestino de los talleres y jardines rodantes. "Los papás volvieron a sus actividades y dejan a los hijos en los talleres que funcionan de manera clandestina -resaltó-; lo cual es un riesgo porque no tienen protocolos, ni nada. Es una situación precaria en la que están los chicos. Si nosotros no podemos trabajar y los jardines rodantes sí; entonces ¿cómo que el municipio no hace nada?", se preguntó.

Con información de La Gaceta