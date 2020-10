Investigan violaciones "seriales" trabajadoras sexuales en San Juan

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tras la denuncia de una mujer trans, otras trabajadoras sexuales contaron que también habían sido abusadas y maltratadas, pero no denunciaron por miedo y vergüenza. Se sumarían más víctimas al caso.

Después de que una mujer trans denunciara que había recibido una brutal paliza de parte de dos sujetos que luego la violaron, el caso comenzó a ser investigado por la Policía. En ese contexto, hay quienes dicen que no se trataría de un episodio aislado y que podrían haber más denuncias de ese tenor, según indicó la titular de sindicato de trabajadoras sexuales Mónica Lencinas.

Es que luego de que trascendiera la acusación de la joven de 18 años, quien radicó la denuncia en la Comisaría 5° porque el hecho se produjo en Santa Lucía (y luego lo hizo en la Comisaría de la Mujer), más de una trabajadora contó que le había sucedido lo mismo. Por el relato de la víctima, las nuevas mujeres que habrían atravesado un calvario similar coincidieron con la descripción física de uno de los dos agresores señalados.

"Esta no es la primera vez que pasa. Ahora, la compañera se animó y lo denunció. Antes no se hacía por miedo, vergüenza o porque no teníamos el mismo tipo de contención que recibimos ahora", señaló la representante de AMMAR.

Previamente a que la noticia llegara a los medios, donde primero se difundió fue en las redes sociales del sindicato y afines. Fue por eso que a Lencinas le llovieron los mensajes con experiencias parecidas que contaron otras chicas, con la diferencia que se trataba de una sola persona. Al comparar las características y los rasgos más distintivos del atacante, comenzaron a sospechar que podría tratarse de un mismo hombre.

También por la forma en que llevó a cabo el ataque, para el entorno de la denunciante, cada vez cobra más fuerza esa teoría que posiblemente esté siendo investigada por la fuerza policial, que por ahora instruye el hecho. La víctima proporcionó una interesante cantidad de datos para que los uniformados le siguieran el rastro a los autores del aberrante delito y, por ello, Lencinas destacó que esperan novedades en los próximos días.

Hasta el momento, la causa no llegó al juzgado de instrucción de turno ni tampoco a la fiscalía; lo que se supone es que eso suceda en lo inmediato. A la dependencia del Ministerio Público y a la seccional del Barrio Edilco se espera que se radiquen más denuncias, si es que las mujeres supuestamente vejadas lo concretan, tal y como lo advirtió su representante.