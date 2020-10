https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Elecciones legislativas

Macri: "No me veo como candidato en 2021, no es mi lugar y no necesito fueros"

El ex presidente evitó definiciones sobre 2023, en un mensaje hacia adentro de Juntos por el Cambio en el que resaltó que "no es necesario hacer parricidio".

El ex presidente Mauricio Macri aseguró este martes que no tiene intenciones de ser candidato en las elecciones legislativas de 2021 y evitó definiciones sobre 2023, en un mensaje hacia adentro de Juntos por el Cambio en el que resaltó que "no es necesario hacer parricidio". "Yo no me veo (siendo candidato el año que viene), porque siento que no es mi lugar y además yo no necesito fueros", expresó en declaraciones al canal A24 aunque no descartó volver a presentarse en 2023. Consultado al respecto, señaló que por el momento su función es "apoyar" a distintos dirigentes de Juntos por el Cambio "para crecer" y "para que sepan además que no hace falta hacer parricidio". De esta manera, apuntó directamente a la discusión interna que se abrió en la coalición opositora de cara a los próximos procesos electorales y agregó: "Hoy mí utilidad es fortalecer Juntos por el Cambio, fortalecer los distintos liderazgos en función de defender la institucionalidad hoy". "Tengo una relación sana con todos mis dirigentes, empezando por Horacio (Rodríguez Larreta), que lo apoyé para que sea" jefe de Gobierno porteño, expresó Macri en una de las pocas referencias que hizo al referente del PRO. El ex mandatario mencionó a varios dirigentes a los que calificó como "gente valiosa que tiene ganas de ser" y que él debe "apoyar", entre ellos, su ex compañero de fórmula Miguel Pichetto, de quien dijo que "es un peronista republicano que quiere salirse de esta cosa irracional del kirchnerismo". Tenés que leer Macri: "Este va a ser el último gobierno populista que tendrá nuestro país" También nombró en esa lista al ex director de Vialidad Nacional Javier Iguacel, a las senadoras Laura Rodríguez Machado y Silvia Elías de Pérez y al diputado José Cano y expresó su deseo de que Juntos por el Cambio tenga "varios candidatos en una PASO". Consultado sobre la causa en torno al presunto espionaje ilegal bajo su gestión del que fueron objeto varios dirigentes de su propio espacio, Macri aseguró: "No mandé a espiar nunca a nadie. Es un invento más del kirchnerismo, cuentapropistas a los que quieren transformar en gente organizada". Y remarcó: "Nunca mandé a espiar y menos que menos a los míos, si los conozco de hace 20 años. María Eugenia, Horacio, yo los empoderé porque confío". Además, Macri buscó dejar atrás las críticas que hizo días atrás al ex ministro del Interior Rogelio Frigerio y al ex presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó que generaron revuelo en la coalición opositora y llevaron a que varios lo contradigan públicamente. "No quiero volver al tema", indicó el ex presidente y agregó: "Yo hice autocríticas sinceras para dejar un legado. La gente me votó a mí. Yo soy responsable de todo lo que hicieron las personas que designé y estoy orgulloso de la gente que puse". Con información de NA