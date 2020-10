https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La garrochista del club Velocidad y Resistencia ya se perfila, con apenas 16 años, como una de las mayores promesas del atletismo argentino.

Luciana Gómez Iriondo Un salto de calidad y sueños por cumplir

Luciano Barroso



Luciana Gómez Iriondo es una garrochista santafesina que definitivamente está llamada a ser una gran ganadora en el mundo del atletismo. Con tan solo 16 años, ya es campeona sudamericana U20 y también estuvo en el podio de otras competencias destacadas como, por ejemplo, el Panamericano disputado en Costa Rica.

La joven representante del club Velocidad y Resistencia ya se perfilaba como una deportista con proyección internacional cuando, a sus 14 años, clasificó y compitió en el Sudamericano en Ecuador, en el año 2018. “Luli”, como la llaman sus familiares, se convirtió, además, en la sexta garrochista en la historia de nuestro país en superar los 4 metros de altura.

Definitivamente sus grandes actuaciones no pasan inadvertidas y sus logros dan siempre de qué hablar. Para algunos, se trata de la heredera de Germán Chiaraviglio, pero para ella, todavía es demasiado pronto para tal comparación. A pesar de las restricciones en la ciudad de Santa Fe, Luciana contó que puede seguir entrenándose en el predio del Card casi con normalidad. “Sigue todo igual a como veníamos antes. Entrenamos 4 días a la semana, vamos a la pista 2 horas aproximadamente y después al gimnasio solo 1 hora con todos los protocolos. Ahora estamos como cuando no había pandemia”, comentó la santafesina.

Compatibilizar la vida de una adolescente con la de una deportista casi de elite nunca fue una tarea fácil; sin embargo, estando en 4to. año del colegio, Luciana parece tener todo en orden. “A mí por suerte en la escuela (Nuestra Señora de Guadalupe) siempre me apoyaron mucho, con el tema de las faltas, por ejemplo. Aunque los torneos son generalmente los fines de semana, tenés que estar, quizás, una o dos semanas antes en el lugar, entonces por ahí me pierdo muchas clases. Por suerte las profesoras siempre me dieron una mano así que la escuela nunca fue un problema para mí”, agregó al ser consultada por las dificultades que, tanto el colegio como la agenda de una joven de 16 años, pueden generar.

La garrochista también explicó cómo fue que se interesó en esta disciplina: “Todo empezó porque mi papá es entrenador de rugby, un día lo acompañé y vi que en la pista estaba saltando Germán (Chiaraviglio) y me quedé realmente impresionada”, comentó la representante de Velocidad y Resistencia. Sin embargo, explicó que en su momento iba de vez en cuando a saltar porque en realidad estaba enganchada con la otra disciplina que practicaba, gimnasia deportiva. “Yo no iba a dejar de ir a gimnasia para entrenar salto con garrocha porque me apasionaba lo que hacía, hasta que, cuando tenía 11 años más o menos, empecé a mejorar en el salto y me interesó mucho más.

Empecé a viajar y conocer mucha gente y se hizo todo mucho más divertido. Ya en un momento tuve que decidir cuál de las dos actividades hacer porque no me daban más los tiempos para practicar las dos, y elegí dejar la gimnasia deportiva y dedicarme 100% al atletismo”, expresó la garrochista.

Así comenzó Luciana con su carrera deportiva en esta disciplina y, con el paso del tiempo, puede decirse que tomó la decisión acertada, ya que, a su temprana edad, logró quedarse con el primer puesto en el Sudamericano U20 disputado en Colombia el año pasado. La atleta santafesina contó que sintió un orgullo enorme al representar a la Argentina en un torneo internacional y, aunque no era su primera vez en tierras extranjeras, sentía muchos nervios debido también a que ella en realidad pertenecía a una categoría menor a la que compitió. “Estaba super emocionada, pensando también que después de ahí me iba al Panamericano en Costa Rica. El hecho de haberme subido al podio representando a mi país fue una locura para mí”, agregó.

Un lugar de privilegio

Luciana Gómez Iriondo no solo sabe lo que es ser la mejor competidora de un certamen, sino que también se metió en un club muy reservado ya que, en el torneo del Club Francés, en la pista de San Carlos de Apoquindo (Santiago de Chile), pasó la barrera de los 4.01 metros y se convirtió en la sexta garrochista del país en superar los 4 m.

Para los que la conocen mejor, la santafesina está destinada al éxito. De hecho, en febrero, Clarín la catalogó dentro de los 23 deportistas argentinas con mayor proyección. Algunos especialistas en el tema afirman que Santa Fe ha encontrado a la heredera del mejor saltador que tuvo la ciudad, Chiaraviglio, con quien la deportista tiene un muy buen trato. “El mundo de la garrocha es muy chiquito y hay una muy buena relación, somos bastante unidos.

Entrenamos todos en la misma pista y por ahí vamos hasta a comer asados a la casa de él. Germán es super humilde, en lo que necesites él te va a ayudar. Ahora estamos organizando una competencia sudamericana, virtual por supuesto, le preguntamos si quería relatar la competencia y no tuvo problema”, comentó Luciana acerca de uno de los mayores referentes en el atletismo santafesino.

La garrochista también lamentó el hecho de que se hayan suspendido varios torneos importantísimos este año a causa de la situación pandémica. Gómez Iriondo estaba en vísperas de la clasificación al mundial U20 a realizarse en Kenia, y también participaría en el Sudamericano Sub 18. Comentó que, si bien les dieron algunas fechas tentativas para competir a nivel nacional, no hay nada seguro. “Es un año prácticamente perdido, y tampoco sabemos qué pasará el año que viene”, agregó.

Además, contó que venía muy desmotivada a causa de la suspensión de las competiciones pero que, al enterarse que los Juegos Panamericanos del año que viene ya tienen una fecha, volvió a entrenar al 100% y todas sus ilusiones están puestas en ganarlo. Su sueño en esta disciplina es poder clasificar a los Juegos Olímpicos en el futuro.

Por último, Luciana aprovechó para agradecer a aquellos que la ayudaron a convertirse en la deportista que es hoy en día. “Llegué hasta acá gracias a mi familia, que siempre me apoya y está ahí para mí; mi equipo, mi entrenador Maxi Troncoso y compañeras; y también a mis amigas que siempre me apoyan y me motivan. Son factores super importantes para mí”, concluyó.