https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 21.10.2020 - Última actualización - 9:06

9:03

A partir de esta semana comenzarán a tomar forma la plaza Saludable, ubicada a la vera de la ex Ruta N° 19 en el ingreso este a la localidad. Además se instalará la primera etapa de la iluminación led que tendrá la ciclovía.

Departamento Las Colonias Instalan juegos recreativos en la futura Plaza Saludable de San Jerónimo del Sauce A partir de esta semana comenzarán a tomar forma la plaza Saludable, ubicada a la vera de la ex Ruta N° 19 en el ingreso este a la localidad. Además se instalará la primera etapa de la iluminación led que tendrá la ciclovía.

El nuevo espacio recreativo con que contará San Jerónimo del Sauce va tomando forma. La obra que debía comenzar en marzo de este año, fue demorada siete meses debido a los inconvenientes que genera la pandemia.

Es por ello que a partir de los próximos días se comenzará con la instalación de los juegos recreativos de lo que será en un futuro la plaza Saludable. Este nuevo espacio público que tendrán los vecinos de la localidad nació en el marco del proyecto “Tu Salud Primero” presentado por el Gabinete Joven y premiado en el programa Ingenia a finales del 2018.

“Esta semana terminamos de definir la ubicación de la iluminación de la ciclovía -en una primera etapa- y los juegos recreativos. Se trató de una inversión en conjunto con los chicos del Gabinete Joven quienes pusieron una fuerza enorme para comprar los juegos, y parte del mobiliario y de las luminarias que vamos a colocar en todos los juegos”, manifestó el presidente comunal Daniel Ríos.

En este sentido el Jefe Comunal recordó que es un proyecto que se quería finalizar en el primer trimestre del año, pero la pandemia de Covid-19 retrasó la puesta en marcha de las obras.

“Nos jugó una mala pasada. El objetivo no era adelantar los tiempos en una primera etapa para evitar que la gente concurra a hacer actividad física cuando no estaba permitido. Pero ahora que se ha flexibilizado el tema de la aislamiento, y siendo San Jerónimo del Sauce una de las pocas localidades que no tuvo casos positivos, vamos a iniciar con la puesta en valor del acceso este de la localidad con la incorporación de los nuevos juegos y de la iluminación led de la ciclovía”.

Ríos agregó que la obra en total abarca más de 1500 metros, e incluirá un descanso, colocación de bancos e iluminación, en la parte que une la vieja traza de la Ruta Nacional N° 19, con la Autovía.

Por su parte la Arquitecta Yanina Donnet manifestó que se colocarán un total de seis juegos. “La idea es colocar en una primera etapa seis juegos para actividad deportiva. Cada juego va a contar con su respectiva platea, según las dimensiones que lo requiera el propio juego y también para la seguridad de las personas que lo utilizan”.

Donnet aclaró que el diseño de la ciclovía -en una primera etapa en zigzag- permitió incorporar los juegos que en un primer tramo tendrá la Plaza Saludable. “Por ello se ideo para que en cada espacio haya un juego”.

En cuanto a la iluminación explicó que se van a colocar nuevas columnas de iluminación led, que estarán destinadas a iluminar la ciclovía, el ingreso y también los juegos. “Se ha hecho un cambio importante en cuanto a la estética visual del ingreso este que desde esta semana tendrá San Jerónimo del Sauce”.