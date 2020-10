https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se ausentó en la última carrera Fórmula Uno: Stroll confirmó que dio positivo de coronavirus, pero que estará en Portugal

El piloto canadiense Lance Stroll (Racing Point) contó que dio positivo en coronavirus y esa fue la razón por la cual no pudo estar presente en el Gran Premio de Eifel, disputado el pasado 11 de octubre, a la vez que confirmó que correrá el próximo fin de semana en Portugal.



"Solo quería que todo el mundo supiera que recientemente di positivo en COVID-19 tras el fin de semana del GP de Eifel. Me siento al 100% y desde entonces he dado negativo", señaló Stroll en un mensaje que difundió en su cuenta oficial de la red social Instagram.



Asimismo indicó: "En la mañana del sábado empecé a no encontrarme bien y me levanté con indisposición estomacal. Seguí el protocolo de la FIA y me aislé en el motorhome, y no volví al paddock. No me sentía bien para correr, así que volé de vuelta a casa el domingo por la mañana. Y como me seguía sintiendo mal, me hice un test de COVID el domingo por la tarde".



"Al día siguiente volví a dar negativo, así que hice cuarentena de 10 días en casa. Afortunadamente mis síntomas fueron bastante leves. Este lunes volví a hacerme un test y di negativo. Me siento en buena forma y estoy deseando volver este fin de semana al equipo y disputar el GP de Portugal", culminó.

