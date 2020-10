Falleció con coronavirus una santafesina de 19 años

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 21.10.2020

La joven había dado a luz el 17 de septiembre y el bebé se encuentra en buen estado de salud.

Una joven de 19 años, falleció este martes en Venado Tuerto luego de una serie de complicaciones que comenzaron a mediados de septiembre pasado, cuando tuvo por cesárea a su hijo Líam. La noticia fue confirmada a este medio por el director del Hospital Gutiérrez, Daniel Alzari.

Según explicó el profesional, Azul Marchioli se encontraba internada en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) y ya era COVID-19 positivo. “Su estado era delicado por una complicación obstétrica y causa derivadas por su post cesárea”, contó Alzari.

El médico, aseguró que es muy difícil saber si murió de coronavirus o si fue por el post operatorio: “Estuvo 7 días en la casa y después reingresó (al Hospital). No se hisopó al volver. Eso se hace si tienen síntomas”, aclaró.

Es para aclarar que el bebé nació el 17 de septiembre pasado y se encuentra en buen estado de salud. Si bien resta la confirmación oficial por parte del Ministerio de Salud, Azul sería una de las personas más jóvenes en fallecer con esta enfermedad en nuestra provincia.

Por otra parte, la ciudad de Venado Tuerto contabilizó este martes 3 fallecidos más, llegando a 87 desde el inicio de la pandemia. Los casos activos son 780 y 2829 los recuperados.

Destruido

A través de las redes sociales, Victor Gabriel, padre de la joven, expresó toda su angustia por la temprana partida de la chica: “Amada hija, te me fuiste muy lejos dejándonos un dolor enorme y un vacío terrible en mi corazón. Te prometo que voy a cuidar, proteger y amar con todas mis fuerzas a ese bebé hermoso llamado Líam que has dejado. Mi única princesa y te me fuiste. Voy a cuidar de tus hermanos Sacha y Thiago con mi vida. Te amo mi princesa ya nos encontraremos. No es un adiós sino hasta pronto. QEPD hija amada”.