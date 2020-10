Miércoles de amistosos: ganaron Belgrano, Lanús y Estudiantes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Godoy Cruz perdió con Belgrano en su primer amistoso en Córdoba, mientras que Lanús venció como local al Gimnasia de Maradona y los suplentes de Estudiantes de La Plata vencieron 3 a 1 a su homónimo de Río Cuarto.

Godoy Cruz, integrante del grupo C de la Copa de la Liga Profesional, perdió por 3-0 contra Belgrano, que se prepara para la Primera Nacional, en su primer amistoso en Córdoba.

Luego de la suspensión del partido contra Instituto por malas condiciones climáticas, el Tomba pudo disputar su primer partido de preparación en Córdoba y fue superado por Belgrano en el predio del club cordobés en Villa Esquiú.

Se jugaron dos tiempos de 35 minutos y los goles del triunfo Pirata fueron convertidos por Pablo Vegetti y el paraguayo Marcelo Estigarribia, en dos oportunidades, (el primero de penal).

El equipo dirigido por Diego Martínez formó con Roberto Ramírez; Hugo Silva, Gianluca Ferrari, Marcelo Herrera y Leonel González; Wilder Cartagena, Jalíl Elías, Renzo Tesuri y Martín Ojeda; Valentín Burgoa y Victorio Ramis. Para la segunda parte, el DT hizo varios cambios y el equipo terminó con Nelson Ibáñez; Gabriel Carrasco, Gonzalo Goñi, Zaid Romero y Gabriel Alanís; Ezequiel Bullaude, Juan Andrada, Agustín Manzur y Matías González; Sebastián Lomónaco y Santiago "Morro" García.

Godoy Cruz enfrentará el viernes a Talleres y luego volverá a Mendoza para encarar la última parte de la pretemporada.

El debut en el grupo C, que encabeza River Plate, será contra Rosario Central en Arroyito y luego volverá a ser visitante de Banfield en el sur bonaerense.

El Granate

Lanús venció a Gimnasia y Esgrima La Plata por 1 a 0, con gol de Franco Orozco en el segundo tiempo, en un encuentro amistoso disputado en el estadio Néstor Díaz Pérez, de cara a la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, que arrancará el viernes 30 de octubre.

El "Granate" se impuso al "Lobo" por la mínima diferencia con un gol convertido por el juvenil Franco Orozco, a los 12 minutos del complemento, quien definió de gran manera ante la salida del experimentado arquero Jorge Broun.

En un encuentro equilibrado y con pocas oportunidades de gol, los dirigidos por Luis Zubeldía aprovecharon unas de las pocas situaciones para quedarse con el triunfo por la mínima diferencia.

Por su parte, el equipo que dirige técnicamente Diego Maradona, quien hoy no estuvo en la fortaleza "Granate", no supo mantener el buen funcionamiento del primer tiempo, y si bien tuvo algunas chances para empatarlo, no pudo aprovecharlas.

Gimnasia arrancó mejor en primer tiempo en el juego asociado, donde la ultima incorporación, el colombiano Johan Carbonero, supo otorgar movilidad al ataque del equipo platense, mientras que José Paradela ganaba bien los espacios.

Así, a los 10 minutos del primer tiempo, el equipo hoy dirigido por Sebastián Méndez tuvo la primera oportunidad con Lautaro Morales, cuando la pelota se fue apenas desviada sobre el poste derecho.

Lanús respondió a los 22 minutos con una escapada de Lucas Vera, cuando un remate al primer palo del atacante fue desviado sin inconvenientes el arquero Jorge Broun.

En la segunda etapa arrancó mejor el local, que se adelantó unos metros, ganó los espacios y concreto su oportunidad a través de Orozco, que a los 12 minutos se filtró por derecha, ingresó al área y supo definir con tranquilidad ante el achique de Broun, para convertir el gol que marcó la diferencia.

El Pincha

El equipo alternativo de Estudiantes de La Plata venció 3 a 1 a Estudiantes de Río Cuarto, de la Primera Nacional, en un partido amistoso que se disputó en el Estadio "Uno", con un gol de Darío Sarmiento y dos de Federico González.

El encuentro fue de 90 minutos y el DT Leandro Desábato pudo ver por primera vez en acción en la pretemporada al volante Enzo Kalinski. El sábado, los titulares cerrarán los amistosos de preparación ante All Boys.

Los primeros minutos resultaron parejos con la intención del conjunto cordobés de hacerse dueño de las acciones, pero a partir de los 15 el local, en base a un trabajo de presión y la habilidad de Darío Samiento, empezó a controlar el partido.

A los 18 minutos Sarmiento abrió el marcador; a los 28, otra vez Sarmiento encaró, desbordó y Federico González con un derechazo alto puso el 2 a 0.

En el complemento, con las variantes, el encuentro fue más equilibrado y sobre el final llegaron más goles: a los 44 descontó el equipo riocuartense a través de Yair Arismendi, y en el descuento González de cabeza puso el 3 a 1 definitivo.

Desábato dispuso un equipo "Pincha" con Jerónimo Pourtau (Emiliano González); Facundo Mura, Franco Sivetti, Luciano Squadrone y Gastón Benedetti; Diego García (Esteban Obregón), Andrés Ayala (Bautista Kociubinski), Enzo Kalinski (Gonzalo Piñeiro) y David Ayala; Darío Sarmiento y Federico González.

El elenco cordobés formó con Luis Ardente; Gastón Benavidez, Emanuel Schmidt, Alan Vester y Lucas Suárez; Gastón Bottino, Néstor Ortigoza, Marcos Fernández y Bruno Sepúlveda; Nahuel Cainelli e Ibrahim Hesar.

El resto del plantel del "León" trabajó en el plano táctico tras el amistoso, mientras que Nazareno Colombo, Juan Fuentes, Mauro Díaz y Nicolás Pasquini se recuperan de distintas lesiones y buscan la puesta a punto.

Con información de Télam