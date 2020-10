https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 21.10.2020

20:23

En línea con el incremento en Chicago El precio de la soja subió en Rosario y alcanzó los $ 25.800 la tonelada

El precio de la soja disponible subió $ 300 hasta los $ 25.800 la tonelada en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en línea con el incremento registrado en el mercado de Chicago.

Asimismo, para la entrega en noviembre se ofrecieron US$ 330 la tonelada y para diciembre US$ 316.

Por soja con entrega en mayo del año próximo, se ofrecieron US$ 272, mientras que un comprador no tradicional ofreció US$ 330 para la entrega entre abril y mayo.

Por maíz disponible, la oferta se mantuvo en los US$ 200 la tonelada.

En cuanto al segmento de campaña 2020/21, la entrega en marzo se pactó en US$ 185; abril, US$ 181; y junio y julio, US$ 165.

El trigo con entrega en noviembre y diciembre aumentó US$ 10 hasta los US$ 220 la tonelada.

Para entrega entre el 15 de diciembre y el 15 de enero y todo enero el precio negociado fue de US$ 221 y febrero llegó hasta los US$ 222.

Por último, el girasol cerró a US$ 310, el sorgo a US$ 190 y la cebada a US$ 160.