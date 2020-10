Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ciclistas alocados

EVA BENZO MUN

"Quiero quejarme por las bicicletas, por los ciclistas más puntualmente. Ahora andan en los barrios también. Yo estaba en la puerta, hablando con una persona que me estaba haciendo un trabajo, y en determinado momento, pasó una bicicleta y me llevó por delante el bastón. Esto tiene que terminar. Se adueñan de las calles, de las veredas, uno no puede caminar tranquilo, ni siquiera estar en la vereda, como estaba yo... Otra cosa que quiero reclamar es un arreglo que quedó pendiente luego de la inundación. Puede venir un periodista a ver, es en Perón al 3800".

Fronteras provinciales

LECTORA EN CUARENTENA

"Espero que la señora 'Lectora atenta' dé su opinión sobre las marchas y movimientos de autos camiones y colectivos de una provincia a otra, de miles de personas amontonadas, festejando el Día de la Lealtad, que a mi entender fue solamente de peronistas y kirchneristas. Supongo que por ellos también se habrá indignado. Vale también mi respuesta para la 'Ciudadana honesta y democrática'. El 17 de octubre violaron todas las restricciones de la fronteras provinciales".

Inicio de clases sin protocolo

RAMÓN CASTRO

"Vi por Telefe el inicio de clases en los lugares que aún no hay enfermos de Covid y quedé ¡¡anonadado por la falta de protocolos!! La maestra besando a los niños, ningún distanciamiento, ¡¡nadie con barbijo!!".

Móviles de castración

UNA VECINA DE Bº VARADERO SARSOTTI

"Quería saber si los móviles de castración de la Municipalidad están funcionando. Y si es así, pido que vayan a barrio Varadero Sarsotti: las perras y gatas se cansan de parir a corta edad; cachorros en la calle, con sarna, desnutridos. ¡¡Es desesperante!! Yo me he llevado cachorros del barrio y he curado la sarna, ¡¡pero son TANTOS!! y no tengo movilidad para llevar a castrar. Es una pena. Realmente los animales acá sufren mucho, pasan frío, calor y mucha hambre. No sé si todos tienen dueño. Los veo siempre en la calle y en pésimo estado. Y ni hablar de que cuando hay perras en celo los perros se matan... Por favor: necesitamos urgente presencia municipal para abordar esta problemática".

Inseguridad

VECINA DE Bº CANDIOTI NORTE

"Los problemas de inseguridad y vandalismo en la zona de calle Mitre y Córdoba no se han solucionado. La persona o individuo que tiene esas conductas, ahora ha retomado el intento de ingresar saltando tapiales vecinos, yendo a los patios, y llegando al techo de mi vivienda, por lo cual he tenido que aumentar hasta lo inimaginable las medidas que impidan su ingreso. Pero esto tiene que controlarlo la autoridad pública, que puede ser la policía o la Municipalidad. No sé que la policía esté realizando alguna tarea y la Municipalidad no ha dado ninguna respuesta. La Municipalidad debería colocar una cámara de vigilancia para que se pueda controlar e individualizar a ese sujeto. Gracias por el espacio".

Comunicado

Gracias Evo por devolvermos la ilusión

ATE SANTA FE

La Asociación Trabajadores del Estado filial Santa Fe saluda el gran triunfo de Luis Arce en las elecciones de Bolivia, quien junto a Evo Morales logró esta victoria democrática poniéndole punto final al golpe de Estado.

"Es un triunfo histórico, inédito y único en el mundo", tal como lo denominó Evo.

"Es inevitable recordar con muchísima alegría la visita del ex Presidente, Evo Morales, al Hotel UNL ATE el año pasado, en el marco de la Cumbre de Presidentes, donde tuvimos el honor de que se aloje allí y la oportunidad de charlar con él", señaló el secretario general de ATE, Jorge Hoffmann.

Asimismo, expresó: "Bolivia recuperó la dignidad, por lo que celebramos la voluntad del pueblo ratificando que el sueño de la Patria Grande está de pie".