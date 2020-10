https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 21.10.2020

20:50

En tiempos de pandemia La grieta en educación Los que tienen la responsabilidad de la administración del Estado, no quieren ver, pero los ciudadanos hemos optado por una rebeldía silenciosa y en cada localidad o ciudad comenzamos a trabajar. Es como si no tuviéramos una Dirección a quién respetar.

Otra vez sopa. Se resuelve desde Capital Federal que el Departamento La Capital de la Provincia de Santa Fe, sigue bajo control y no se pueden liberar las actividades educativas.

Qué significa la Educación. Significa la apertura de las aulas, o sea de las escuelas. Al estilo ya demostrado por las órdenes emanadas desde Capital Federal y el irrestricto cumplimiento de las autoridades de la provincia, determinan el inicio de clases solamente para los niños del séptimo grado de primaria y de los jóvenes de quinto año del secundario.

En la Provincia de Santa Fe le corresponde a todos los Departamentos que están al Norte del Departamento La Capital.

Pensando en la determinación de que solamente se pueden habilitar un curso de primaria y otro del secundario, me pregunto y pregunto a la enorme cantidad de niños y jóvenes que deben continuar aislados en sus hogares, si esto no significa una grieta, que se constituye en una discriminación.

Como aporte propongo a los que nos gobiernan, que tienen temor por el contagio que los niños y jóvenes pueden generar, que bien se puede hacer un testeo a cada alumno y se determina si están infectados y eso genera o no su ingreso al aula, no por uno se debe cerrar la escuela.

Para mayor abundar, doy un dato de carácter mundial, como nos gusta a nosotros los Argentinos. Esto nos pasa a nosotros porque pasa en el Mundo, pero no hacemos lo que sí se hace en el mundo, donde 191 países han permitido la apertura de las escuelas, siendo que la curva de contagios no creció por el inicio de clases. Esto está determinado por un estudio de la Fundación de Zurich, según la agenda de Insights for Education.

Personalmente a este informe no me animo a refutarlo, lo comentó el Infectólogo Dr. Roberto Debbac en Canal TN. Entiendo que se lo debería considerar.

Como todos, hace siete meses que vemos programas de televisión en los que el tema recurrente es la Pandemia. Y como todo somos los Campeones del Mundo, somos los que más días llevamos adelante analizando la Pandemia y al no saber qué hacer se sigue extendiendo. Entonces me pregunto, qué pasa si esta enfermedad virulenta no cesa, estaremos meses tras meses esperando que desaparezca, cosa que está demostrado que va a continuar. ¿Continuaremos con la actividad normal de un pueblo o seguiremos limitando las actividades comerciales, dejando gente cesante y más pobreza? ¿Mantendremos Escuelas cerradas sin impartir educación a los educandos, generando a su vez mayor confinamiento y menos Educación?

De hecho que con esta resolución, de no abrir las Escuelas en su totalidad, es el anticipo de que las clases recién comenzaran en el año 2021 y con viento a favor.

En un programa de televisión un infectólogo manifestó que las Escuelas hace tiempo que se deberían haber habilitado, por cuanto en el mundo, los países que lo hicieron no aumentaron la curva de los contagios. ¿Por qué lo pueden hacer en otros países y nosotros no?

Esto deja a las claras que la Pandemia en un principio fue aceptada por respeto por la mayoría del país, que somos el resto del país, menos en Capital Federal y Gran Buenos Aires.

Lo lamentable es que se mantiene la vigencia de la Pandemia, ahora catorce días más, sin asidero alguno. Este hecho transforma a la Pandemia en una acción política, porque mientras los ciudadanos estamos privados de las libertades esenciales de comerciar, trabajar, relacionarnos familiarmente, en el gobierno central se trabaja en el intento de promulgar de leyes non santas, mientras no se puede superar la situación económica que nos afecta y continúa el empobrecimiento y además, la falta de Escuelas para los niños, jóvenes y adultos.

Los que tienen la responsabilidad de la administración del Estado, no quieren ver, pero los ciudadanos hemos optado por una rebeldía silenciosa y en cada localidad o ciudad comenzamos a trabajar -y la mayoría en negro-; es como si no tuviéramos una Dirección a quién respetar.

Cuidado Señores Gobernantes y Legisladores, los Ciudadanos perdimos la paciencia y la credibilidad.

Esta circunstancia, no es una guerra, no es rebeldía al Poder Institucional, es el espíritu silencioso de los Ciudadanos. Dejen de manipularnos, ustedes los Políticos, que detentan la Administración de los Estados, serán los responsables de que la Nación llegue a una tragedia entre hermanos, por vuestra manifiesta irresponsabilidad con que hoy nos gobiernan.

ESCUELAS ABIERTAS = RIQUEZA

ESCUELAS CERRADAS = POBREZA.

