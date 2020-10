Coronavirus: fallecieron dos pacientes por falta de camas críticas en Neuquén

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 21.10.2020 - Última actualización - 21:32

21:30

Dos enfermos de Covid-19 fallecieron por no ser considerados candidatos a una cama en terapia del hospital Castro Rendón, según se viralizó en un audio de un familiar. Sin embargo, sí había respiradores.

“Entró respirando muy mal y con el oxígeno, con la mascarita que le ponemos en la cara, no es suficiente. Y ella se cansa de respirar, en algún momento se va a cansar. Ella no es candidata a enchufarla a ningún respirador, no es candidata a intubarla”, dice la profesional en el audio enviado a la familiar de una de las víctimas, una adulta mayor que padecía una enfermedad terminal, además de haberse contagiado de coronavirus.

Además, la médica explica que no se procedió a la reanimación “porque son pacientes terminales y, por la patología como la que ella tenía, es una paciente que si no tenía Covid también iba a morir en poco tiempo”. “No hay una posibilidad de salvarle la vida por la patología previa, sería un encarnizamiento también desde el punto de vista terapéutico porque no tiene sentido”, dice a continuación.

Por su parte, el director del hospital, Adrián Lammel aseguró a medios regionales que sí había respiradores, pero que que se hizo el pedido al Centro Coordinador de Camas para que las personas -pertenecientes a un grupo de riesgo- sean trasladadas a un hospital de menor complejidad porque en el Castro Rendón se esperaba a otros pacientes que tenían "prioridad”.

Escuchá el audio: