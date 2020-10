https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 22.10.2020 - Última actualización - 5:49

5:48

El ex delantero de Colón y actual Director de Desarrollo de la Conmebol visitó las instalaciones del Estadio Único que albergará partidos de la Copa América 2021 organizada conjuntamente entre Argentino y Paraguay. También podría ser escenario del cotejo entre la albiceleste y el elenco guaraní en la próxima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Tiene el ok. El Estadio Único de Santiago del Estero, denominado Madre de Ciudades, recibió el visto bueno de parte de las autoridades de la Conmebol para recibir a la Copa América 2021. "Si AFA lo decide, podría jugarse el partido Argentina-Paraguay por las Eliminatorias", dijo Gonzalo Belloso. Crédito: Gentileza

Tiene el ok. El Estadio Único de Santiago del Estero, denominado Madre de Ciudades, recibió el visto bueno de parte de las autoridades de la Conmebol para recibir a la Copa América 2021. "Si AFA lo decide, podría jugarse el partido Argentina-Paraguay por las Eliminatorias", dijo Gonzalo Belloso. Crédito: Gentileza

Gonzalo Belloso inspeccionó el estadio de Santiago del Estero El Madre de Ciudades está listo para recibir a la Copa América El ex delantero de Colón y actual Director de Desarrollo de la Conmebol visitó las instalaciones del Estadio Único que albergará partidos de la Copa América 2021 organizada conjuntamente entre Argentino y Paraguay. También podría ser escenario del cotejo entre la albiceleste y el elenco guaraní en la próxima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

El Estadio Único de Santiago del Estero será una de las grandes sedes de la Copa América 2021 y a la vez, es una de opciones que se manejan para que la Selección Argentina sea local frente a Paraguay, en el próximo mes de noviembre, por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial Qatar 2021.

Por ello mismo, representantes de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), arribaron ayer a la capital de la provincia y realizaron una inspección general de las instalaciones del coqueto estadio, que será uno de los más modernos del continente. Luego de la visita a una de las subsedes de la competencia sudamericana a nivel selecciones, quedaron maravillados con la obra, que pronto será inaugurada.

Gonzalo Belloso

El ex delantero de Colón, Rosario Central y Lanús, Gonzalo Belloso, es el actual Director de Desarrollo de la Conmebol, y fue quien realizó declaraciones a la prensa santiagueña: "Felicitamos a toda la gente que estuvo en este gran proyecto y por supuesto, al gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Para nosotros esto fue un respiro porque habíamos confiado mucho en la palabra del presidente de la AFA (Claudio Tapia) y de Pablo Toviggino (dirigente santiagueño de AFA), porque apostaron por el estadio de Santiago. Nosotros confiamos en un momento en el que todavía las condiciones no estaban dadas y cumplieron con lo prometido, de entregar un estadio óptimo y en la Copa América será una fiesta", expresó.

Cuando se le consultó si el reducto podría ser escenario del choque entre Argentina y Paraguay en el próximo mes de noviembre, manifestó: "Nosotros no somos los que vamos a disponer eso. Vinimos con el director de Operaciones, Iñaki Álvarez, que es un americano que trabaja en Conmebol y nos dijo que el estadio está listo para poder competir. Tiene pequeños detalles, pero son en busca de la excelencia. Nos sorprendió de una manera positiva. Que el fútbol se pueda traer a Santiago del Estero es importante para lo que venimos realizando con Conmebol. Queremos que la institución esté cerca de la gente , que todos puedan disfrutar del fútbol. Este estadio nos va a brindar todas esas posibilidad".

Y agregó: "Analizamos mucho el estadio. Del aeropuerto hasta acá es corta la distancia y no hay inconvenientes. Después se analizará la parte logística, circulación, entre otras cosas. Pero teniendo un gran estadio, hay plaza hoteleras cerca. La ciudad reúne muchísimas condiciones para realizar eventos en el futuro. De las Eliminatorias no puedo hablar porque no lo definiremos nosotros sino Argentina. Se analizará todo lo que la gente de técnica vio. Esta cancha está para jugar. Hoy se podría jugar tranquilamente en este estadio y en mejores condiciones que otros lugares de Sudamérica".

"Faltaba darle al espectador una experiencia 360, que desde las tribunas lo puedan ver bien, que tenga muy buena iluminación porque una Copa América se la ve en muchos países. Queríamos un césped de primer nivel como este, que puedan verse todas las cámaras y aquí reúnen todas las condiciones. Vinimos a analizar el estadio para Copa América y no para Eliminatorias. Tendremos un evento que une a diez países, con dos invitados. La Copa América genera esperanza y une a los pueblos. Teniendo un estadio como este, como el de Córdoba, La Plata o el de River, hay muy buenas sedes. Haremos un formato diferente. Ojalá que el año que viene podamos darle alegría a la gente reuniendo a los mejores jugadores del mundo".

Por último, Belloso añadió opiniones sobre las competencias internacionales: "Ojalá que la Copa América pueda contar con público, que la experiencia sea mucho más grande que solo un partido porque se disfruta de todo. Ojalá pase la pandemia, pero considero que la gente nos va a acompañar. Sobre las Eliminatorias, si Argentina lo propone, veremos. Tendremos que ver otros detalles en cuanto a la hotelería. Pero como digo, no depende de nosotros. Si es por mí, que se juegue mañana mismo".