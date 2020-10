Con el objetivo de no fallarle a los chicos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se realizó el pasado jueves la reunión de Comisión Directiva, conjuntamente con los clubes que participan de la liga. Al respecto Eneas Cencha -presidente de la liga- brindó detalles de los temas tratados en la reunión.

La Comisión Directiva de la Liga Paivense de Fútbol y los clubes afiliados llevaron a cabo una importante reunión donde se trataron temas de la actualidad. El mandatario brindó detalles de la misma.

-¿Cómo se estuvo trabajando en este tiempo transcurrido en el año?

-Desde el principio de esta pandemia, nosotros estamos abocados al objetivo de poder jugar un torneo. Siempre estando atentos a las disposiciones sanitarias. Pero sobre todo para poder cumplir con nuestra razón de ser, que es la diagramación de torneos, ya sea en Primera División, Femenino o también en inferiores. Habíamos logrado diagramar un torneo, pero no se pudo plasmar, la gran mayoría de los clubes no pudo organizarse, o no pudo lograr apoyo interno. De hecho, solamente dos clubes decidieron avanzar, situación por la cual, finalmente resolvimos en comisión suspender el torneo.

-Para dejarlo en claro, estuvo el anteproyecto de disputa, pero los clubes no aceptaron jugarlo...

-Nosotros habíamos armado una agenda o una hoja de ruta -como se le quiera llamar- donde primero que nada nos enfocamos en ayudar a los clubes a generar los fondos. Para eso se armó un bono contribución multiclubes (donde algunos clubes decidieron participar y otros no) y los premios eran cosas que tenían al alcance los propios clubes (alquiler de salones, temporadas de piletas, camisetas, órdenes de servicios en general y todo lo que estuviese al alcance de los clubes). Ese bono se zonificó para hacerlo más accesible y se le dieron 1000 bonos de $ 100 a cada club que participó. Es decir, la posibilidad de generar $ 100.000 (ingreso directo y limpio para el club) hasta el mes de diciembre, que es cuando se harán los sorteos. Luego de eso y siempre buscando el consenso de todos los clubes, se puso una fecha límite -que fue el 10 de agosto- para jugar el torneo en divisiones Reserva y Primera, zonificado en cuadrangulares por cercanías geográficas. Ante el hecho de no contar con público y por ende tampoco de la venta de bufet, los costos se iban a financiar con la venta de publicidades, dado que los torneos se iban a televisar. De los 13 clubes afiliados, solamente 4 presentaron la nota para participar. Es decir que 9 de ellos decidieron no tener actividades este año. Luego cuando se empezó a hablar del armado de dicho torneo, Central Oeste de Recreo y Estrella de Talleres de Laguna Paiva resolvieron retrotraer su decisión y no jugar el cuadrangular.

No obstante, luego del plazo se sumó el club Los Halcones y existió la posibilidad de que también se sume el club Defensores de Alto Verde. En este último caso, existió la imposibilidad de realizar la inscripción, dado que no tienen definida su comisión directiva. Claro está que, en el caso de Alto Verde, debía existir también un permiso otorgado por la Liga Santafesina. Estaba hablada esa posibilidad, pero ante la falta de documentación firmada y sellada avalando dicho pedido, finalmente la posibilidad se diluyó.

Ante esto surgió de jugar un triangular, que se podía financiar en 6 cuotas de $ 10.000 en donde estaba incluido transporte, arbitrajes, seguridad, televisación, seguro médico (donde estaba incluido cobertura por Covid 19). Cabe aclarar que en el tema transporte estaba incluido el protocolo de utilizar la capacidad del transporte al 50%. Bajo la modalidad de jugar un triangular, este formato lo que ofrecía era la televisación de Reserva y Primera en vivo, con la posibilidad de ceder gratis la señal a las radios y canales de cable de la zona, que desearan retransmitirlo. Llegado el momento de proceder al armado se tuvo el impedimento de último momento, que San Martín de Monte Vera no pudo conformar la división Reserva, por lo que solo quedaban en condiciones Los Halcones y Polideportivo Llambi Campbell. Entonces desde Comisión Directiva se dio de baja el torneo y se comenzó a pensar en el 2021.

-Respecto del 2021. ¿Qué análisis se pudo hacer en concreto?

-El análisis que hacemos para el 2021 desde la Comisión Directiva y se la trasladamos a los clubes es jugar bajo 3 ejes: 1) Lo más rápido posible. 2) Lo más corto posible. 3) Lo más barato posible. Esto también bajo el sistema de cuadrangulares o triangulares y luego los ganadores en una instancia de play off. Pero acá también se incluyen no solamente Reserva y Primera, sino además las 2 divisiones de Femenino y las 5 de inferiores, jugando de manera desdoblada. Esto es la mitad de partidos en una cancha y la otra mitad en la cancha del rival.

Teniendo en cuenta que estamos pensando jugar el torneo en enero. Comenzarían jugando en dos turnos por la mañana desde las 8.45 hs y retomando por la tarde, también en dos turnos desde las 17. De este modo tenemos en cuenta los horarios establecidos por AFA por calor, y por supuesto manteniendo el distanciamiento. Esto teniendo en cuenta lo que pensamos que es que la mayor ventana de habilitaciones de actividades a realizar estaría dándose en el verano.

Lo que está muy en claro, es que nadie tiene el diagrama resuelto de cómo desenvolverse. Pero tenemos que estar preparados, para de esa manera trabajar sobre todas las hipótesis de escenarios posibles.

-¿Hasta cuándo se establecería el plazo de inscripción al torneo?

-Suponiendo que el juego fuera en enero. Mínimo 2 meses antes ya tenemos que estar preparados. Eso lo determinaremos más firme en Comisión Directiva a la brevedad. La prioridad en este sentido es para los clubes inscriptos en el 2020 ¿Por qué? Porque necesitamos trabajar con un formato de múltiplos de 3 o de 4, dado que vamos a jugar en cuadrangulares o triangulares y de distancia entre clubes de no más de 25 km. Pasando en limpio, hay 13 clubes que estaban habilitados a participar en el 2020. Si de esos 13 alguno decide no participar (lo que es totalmente aceptable dadas las circunstancias), vamos a habilitar la posibilidad de otros clubes, ya sea clubes que no hayan tenido actividad oficial (en este sentido no podemos mencionar nombres, pero existen 2 o 3 en esta condición) o clubes que sean de la región y no puedan participar en otras ligas a las que correspondan. Ejemplificando, si el torneo se juega en enero, ya para los primeros días de diciembre debe estar todo preparado al respecto.

Otro aspecto de gran importancia

"Hace unos 10 días presentamos una nota en la Secretaría de Deportes de la Provincia pidiendo la habilitación para prácticas deportivas para menores de 12 años. Quizás a alguien le puede resultar polémico este tema, pero también tenemos que pensar en la salud mental de los chicos. Los chicos necesitan actividad. Algunos padres entienden que esto es así y algunos opinan que lo ideal es que el chico se quede encerrado el tiempo que sea necesario. Nosotros respetamos todas las posiciones, pero ante esta situación totalmente atípica, nosotros como Liga Regional Paivense tenemos que estar preparados para tomar decisiones por nosotros mismos, y no podemos esperar que el Gobierno de la instancia que sea (nacional, provincial o municipal) sea quien se haga cargo de nuestros problemas, creo que nosotros tenemos que hacer nuestra parte, la ayuda tiene que empezar por uno mismo. Luego si nos llega la ayuda estatal será muy bienvenida y valorada por todos", aseguró el presidente de la Liga Paivense.