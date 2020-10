Vuelta a clases presenciales: la experiencia de los alumnos de la Escuela Nº 326

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Bajo estrictos protocolos y cumpliendo con el plan de trabajo emanado por el Ministerio de Educación, estudiantes de 7mo. Grado dieron el puntapié inicial para la vuelta a clases presenciales en el departamento Las Colonias. El Litoral acompañó esta experiencia, mirá el informe multimedia y enterate cómo fue el regreso a las aulas en San Jerónimo del Sauce.

Después de siete meses de aulas vacías, finalmente esta semana 51 escuelas del centro-norte de la provincia comenzaron con pequeños grupos de alumnos la vuelta a clases presenciales.

El Litoral visitó la Escuela “Mariano Moreno” Nº 326 de San Jerónimo del Sauce (departamento Las Colonias) para compartir con ellos el primer día de la nueva normalidad del sistema educativo.

El presidente comunal Daniel Ríos mostró su satisfacción por la vuelta de los chicos del nivel primario a clases. “Lo estábamos esperando con ansias. Es un nuevo desafió que nos encuentra con mucha alegría de volver a la presencialidad. Trabajando coordinadamente con funcionarios del ministerio de Educación, con las autoridades sanitarias, con los docentes y con los alumnos. Aportar lo que podamos dentro de las posibilidades que tiene la comuna par aque todo sea un éxito”.

Ríos agregó que la previa a la vuelta a las aulas fue un trabajo conjunto que involucró varios sectores. “Desde la comuna nuestro objetivo fue brindarle la logística, acompañarlos y darle las herramientas con las que contamos para lograr la vuelta a clases. Es una alegría ver con el entusiasmo con el que llegaron, como se cumplió con el protocolo. Ojala esto continúe para que en el menor tiempo posible todos los alumnos estén en la escuela”.

La jornada de ayer miércoles incluyó alumnos de 7mo. Grado (este jueves estuvieron presentes otros seis alumnos en el segundo día de clases) y el cuerpo de docentes fueron todos de la localidad. “Ese fue un planteo que se hizo cuando hablamos con la ministra de Educación. San Jerónimo del Sauce no registra ningún caso de Covid-19 y la idea es seguir cuidando y protegiendo la salud de la localidad. El planteo era que la docente que comience las clases presenciales sea del pueblo, eso nos permite la tranquilidad no solo al cuerpo docente sino también para los padres que mandan los hijos al colegio”.

Vuelta a clases presenciales en San Jerónimo del Sauce

Trabajo en conjunto para que todo sea un éxito

En este sentido la Directora de la institución Ana María Walker señaló que desde hace días vienen trabajando para que la vuelta a clases presencial sea un éxito. “La noche anterior no pude dormir, estaba ansiosa para culminar con todos los detalles y las cosas que habíamos preparado estén completas. Tenía mucha ansiedad por la llegada de los chicos”.

Walker agregó que desde el primer día se comenzó a trabajar con el plan de trabajo que envió el ministerio de Educación.

“Seguimos todos los protocolos del lavado de manos, en el aula cada chico tiene su kit para desinfectar su banco y respetando el distanciamiento tengan su hora de clases. Luego se les da un refrigerio y se completa con un recreo de 30 minutos: los días nublados se hace en el SUM y sino en el patio de la escuela donde hay mucho espacio verde. Luego se vuelven a higienizar y van al aula donde y tienen otra hora de clases. Esta propuesta pedagógica la hizo la profe que es de otra localidad y por ello hoy no está presente, pero si lo hace en forma virtual. Igualmente los alumnos también tendrán actividades en forma remota. Van a convivir estas dos propuestas”.

La emoción de los padres

Por su parte María Alejandra Noriega, mamá de Anyelen, no ocultó su emoción con la vuelta a clases. “Fueron horas con mucha emoción, todos estábamos esperando volver empezar. Ver a Anyelen nuevamente ingresar a la escuela fue una emoción muy fuerte. Los observaba a la distancia y ver izar la bandera, con su canción como todas las mañana lo hacían fue muy emocionante”.

María Alejandra contó que desde que el cuerpo docente les informó que 7mo. Grado comenzaba con las clases presenciales no lo podían creer. “Nos empezó a correr esa adrenalina en el cuerpo que era lo que todos estábamos esperando. Por suerte en San Jerónimo del Sauce no hay casos de Coronavirus y gracias a ello la Escuela N 326 pudo volver con las clases presenciales”.

En tanto Anyelen contó como se sintió en este primer día: “Estuvo muy bueno, fue una experiencia única. Al ser una de las primeras escuelas en la provincia fue emocionante para todos. Es raro el protocolo pero con el correr de los días nos vamos a ir acostumbrando”.

Adaptarse

Finalmente el presidente comunal Daniel Ríos sostuvo que vivir una época de pandemia no es sencillo. “Agradezco a la comunidad por cuidarse, no es sencillo a siete meses, sabemos que no es fácil en lo económico. Pero la gente respeta y se cuida. Los vecinos se toma con muchas responsabilidad el tema de la pandemia que ha golpeado fuerte a comunidades vecinas. En San Jerónimo del Sauce el 80% trabaja en otras localidad, por ello es un desafío muy grande para los vecinos porque también tiene que tener mucho cuidado”.

