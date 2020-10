https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 22.10.2020 - Última actualización - 10:25

10:16

Financiamiento por US$ 55 millones

Transportadora de Gas del Norte obtiene crédito externo

La empresa Transportadora Gas del Norte (TGN), operadora de la mayor red de gasoductos de país, obtuvo un préstamo por US$ 55 millones por parte de Itaú Unibanco S.A. Nassau Branch, filial del grupo financiero brasileño.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

Financiamiento por US$ 55 millones Transportadora de Gas del Norte obtiene crédito externo La empresa Transportadora Gas del Norte (TGN), operadora de la mayor red de gasoductos de país, obtuvo un préstamo por US$ 55 millones por parte de Itaú Unibanco S.A. Nassau Branch, filial del grupo financiero brasileño. La empresa Transportadora Gas del Norte (TGN), operadora de la mayor red de gasoductos de país, obtuvo un préstamo por US$ 55 millones por parte de Itaú Unibanco S.A. Nassau Branch, filial del grupo financiero brasileño.

La operación prevé un plazo de 24 meses y una tasa de 1,75% anual, según se detalló en una nota enviada por la empresa a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Los fondos obtenidos se afectaron a la cancelación de la cuarta y última cuota de capital pendiente bajo el préstamo sindicado celebrado por TGN en octubre de 2017, según se indicó. La empresa gestiona más de 10.900 kilómetros de ductos de alta presión, tras hacerse cargo de la operación del Gasoducto del Noreste (Gnea), con lo cual es la responsable del transporte del 40% del gas inyectado en gasoductos troncales argentinos (lo que representa el 20% de la matriz energética del país). TGN prevé avanzar en proyectos de ampliación de su capacidad de transporte desde las cuencas gasíferas para abastecer al mercado de generación eléctrica, como también a industrias, comercios y domicilios. Con información de Télam