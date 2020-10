https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 22.10.2020

Dejan la categoría Fórmula Uno: Grosjean y Magunussen dejarán el equipo Hass

El francés Romain Grosjean y el danés Kevin Magnussen dejarán el equipo Hass la próxima temporada de la Fórmula Uno.

Ambos, son los pilotos actualmente los oficiales en la escudería y sus lugares podrían llegar Nico Hülkenberg o el mexicano Sergio Checo Pérez. Además colocan a Mick Schumacher como posible relevo.

El primero en hacerlo público fue Grosjean “El último capítulo está cerrado y el libro está terminado” señaló.

“La temporada 2020 de Fórmula 1 será mi última con el Haas F1 Team. Me lo he pasado muy bien con el equipo durante cuatro años y recuerdo un gran viaje. Formar parte de un equipo completamente nuevo ha sido un desafío que he disfrutado muchísimo y me ha aportado una enorme experiencia que me ha ayudado a crecer y desarrollarme como piloto. Me gustaría dar las gracias a Gene, Guenther y todo el equipo de carreras por su lealtad y confianza en mí durante los últimos cuatro años” expresó Magnussen.