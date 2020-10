Más de 50 muertos tras las protestas civiles contra la violencia policial en Nigeria

"La cifra se mantiene en 56", confirmó este jueves Isa Sunasi, responsable de medios de AI Nigeria, quien urgió a las fuerzas de seguridad a "actuar con moderación y precaución" y a respetar "el derecho a la libertad de reunión y circulación" de los nigerianos. Entre el total de víctimas mortales se incluyen manifestantes -al menos 12 perdieron la vida este martes en el distrito de Alausa y la estación de peaje de Lekki, en Lagos, donde militares abrieron fuego contra los congregados-, miembros de las fuerzas de seguridad y matones supuestamente contratados por las autoridades, detalló AI.

La violenta represión del martes se produjo dos semanas después del inicio de estas protestas bajo el lema "End SARS" ("Acabar con SARS"), siglas por las que se conoce al Escuadrón Especial Antirrobo de la Policía nigeriana -ahora ya disuelta- y acusada de arrestos arbitrarios, torturas y asesinatos extrajudiciales.

"La gente quiere sentirse protegida. Los nigerianos quieren desesperadamente el fin de la brutalidad policial", resumió AI a Efe sobre el sentimiento general en las calles.

