https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 22.10.2020 - Última actualización - 11:15

11:09

El club cordobés fue, por lejos, el que más vendió del fútbol argentino: la sola transferencia de Bustos al Girona le dejó 5.500.000 dólares por el 65 por ciento del pase del delantero. Le sobra plata y el DT quiere "sí o sí" a Chancalay. ¿Viene a la carga o hay "prohibición" de Vignatti para con la "T"?.

Fassi se llenó de plata en el mercado de la pandemia ¿Puede Talleres "ejecutar" la cláusula de Tomás Chancalay? El club cordobés fue, por lejos, el que más vendió del fútbol argentino: la sola transferencia de Bustos al Girona le dejó 5.500.000 dólares por el 65 por ciento del pase del delantero. Le sobra plata y el DT quiere "sí o sí" a Chancalay. ¿Viene a la carga o hay "prohibición" de Vignatti para con la "T"?. El club cordobés fue, por lejos, el que más vendió del fútbol argentino: la sola transferencia de Bustos al Girona le dejó 5.500.000 dólares por el 65 por ciento del pase del delantero. Le sobra plata y el DT quiere "sí o sí" a Chancalay. ¿Viene a la carga o hay "prohibición" de Vignatti para con la "T"?.

Dos cosas se necesitan (o se necesitaban) en el fútbol argentino para transferir de club a club un futbolista con contrato vigente y extendido:

-1) Que el club de origen transfiera los derechos económicos que posea y ceda los federativos

-2) Que el jugador en cuestione acepte la transferencia y la avale con su firma

Como se sabe, a un puñado de meses de quedar libre y luego de una durísima negociación, el Club Atlético Colón anunció en sus cuentas oficiales de redes sociales que había llegado a un acuerdo con el delantero Tomás Chancalay, autor de un verdadero golazo en el amistoso del sábado pasado frente a Rosario Central. Concretamente, el 16 de octubre la entidad del barrio Centenario informó: "Tomás Chancalay renovó su vínculo con el Club Atlético Colón".

Claro que, a diferencia de otras renovaciones, esta vez Colón no explicó hasta qué fecha se renovó ese vínculo con Tomás Chancalay que se vencía a mitad del año que viene; concretamente el 30 de junio de 2021. Si bien no hay info, muchos se animaron a decir que, por lo menos, se "alargaba" el contrato hasta el 2023.

Los pormenores de la negociación salieron rápidamente a luz: la representación de Chancalay (en la figura de Adrián Ruocco, su agente FIFA; el mismo del "Apache" Carlos Tévez) aceptaba extender el vínculo a cambio de una "contundente mejora salarial" para el delantero que es muy valorado por el "Barba" Domínguez. Eso estaba, desde el vamos, muy claro de cada lado. Eran los dos puntos "vitales" de esta negociación.

Pero, a la vez, había un tercer punto que subía al podio con la misma fuerza de los otros dos: la famosa cláusula de "blindaje" o salida ante una posible equipo interesado en los servicios de Chancalay. Muchas veces, este tipo de cuestiones privadas en los contratos se ponen con distintas fechas, porcentajes globales y montos parciales del ciento por ciento de la ficha.

Así las cosas, luego de renovar y extender un contrato que había quedado "corto" pensando en los intereses de Colón para proteger su capital y patrimonio, se fijó una cláusula de salida para Chancalay. Es decir, darle la posibilidad que un equipo "X" (de Argentina o del exterior) venga de un día para el otro, ponga el dinero arriba de la mesa y ejecute la cláusula (N.de R.: el primer caso ruidoso en el fútbol criollo fue el de Lucas Nicolás Alario para la Bundesliga en perjuicio de River).

No es nuevo el interés de Alexander Medina, el "Cacique" entrenador de Talleres, por las condiciones futbolísticas del delantero Tomás Chancalay. Y no es nuevo tampoco el supuesto enojo de José Néstor Vignatti, presidente sabalero, para con Andrés Fassi, máximo responsable del crecimiento indiscutido de Talleres de Córdoba. Palabras más, palabras menos Vignatti "acusó" a Fassi de "hablarle los jugadores por afuera, con los representantes y no de club a club". Pintoresco y con tonada, Fassi se limitó a responder: "Está mal informado Don José".

Esta mañana, alguien muy cercano al presidente Fassi, confió a El Litoral: "Tomás Chancalay es un jugador del perfil que nosotros buscamos y somos realistas que debe llegar algún refuerzo más de jerarquía". Hasta ahí, final del comunicado.

La pregunta del millón (o mejor dicho de los dos millones de dólares), como se dice en estos casos, es una sola: ¿puede Talleres de Córdoba ejecutar el "blindaje" que le puso Colón a Chancalay?....¿Se limaron las asperezas y compite como uno más; o bien está "prohibido" por parte de Vignatti ese destino para el delantero?. Y, de yapa, una pregunta más: ¿lo puede comprar Pachuca de México al hoy socio de Wilson Morelo en el ataque de Colón?.

En su momento, era tal el "enojo" de Vignatti para con Fassi, que el mismo presidente sabalero le pidió al cuerpo técnico sabalero que "no armara ningún amistoso con Talleres, ni acá ni allá". Claro que, en medio del tironeo para que Chancalay firme, seguramente hubo que deponer armas en algunos de los muchos frentes de batalla que se abren en este tipo de negociaciones.

Con el efecto reciente del Caso Galván (se fue libre a la MLS), lo que siempre priorizó Colón con Chancalay fue "no perder a otro futbolista de las inferiores" y está más que claro que, en modo Vignatti, lo consiguió. Si bien el "Barba" lo valora mucho y lo pone siempre de titular, muchos en el Mundo Colón reconocen que "el salario mejorado al delantero nos obliga, en el corto o mediano plazo, a un muy buen préstamo o directamente una transferencia definitiva".

Todas las cartas están descubiertas y tiradas arriba de la mesa. Desde que se inventaron las cláusulas de blindaje, las mismas se ponen para "ejecutarse". Hasta ahí está todo clarito. La pregunta del millón, por ahora sin respuesta, es clave: ¿Puede Talleres de Córdoba "ejecutar" la cláusula de Tomás Chancalay o es un club que sigue "prohibido" por orden de Vignatti?. El tiempo dirá.