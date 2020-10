https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 22.10.2020 - Última actualización - 11:38

11:34

Los vecinos identificaron al ladrón El periodista que fue asaltado "en vivo" recuperó su celular

Este jueves, el periodista Diego Demarco, quien sufrió el robo de su celular cuando iba a salir al aire en el noticiero El Nueve, comunicó que recuperó el dispositivo, gracias a los vecinos que le pidieron al ladrón que lo devuelva.

En la jornada del martes, Demarco se encontraba en Sarandí e iba a salir en vivo con un informe sobre el barrendero asesinado en un colectivo de la linea 100. Previo a comenzar y, con la cámara prendida, un joven le arrebató el celular y salió corriendo.

“Lo realmente grave era lo que pasaba a metros de lo que me pasó a mí. Ahí estaba la familia de Bonifacio que estaba quebrada. Lo nuestro fue menor. Ojalá no hubiera robos, pero como los hay, espero que todos sean como este, donde no hubo violencia”, dijo el periodista.

“Esos vecinos fueron los que me permitieron recuperar el teléfono, porque lo individualizaron. Me dieron algunos indicios de quién era. Yo no lo quería denunciar, quería recuperar el teléfono”, detalló.

“Agradezco que esto me haya pasado en este barrio porque hay un compromiso y solidaridad. Enseguida se juntaron como 10 vecinos pidiéndome disculpas. Ellos mismos fueron los que activaron un poco y sabían quién era el pibe”, agregó.

Diego Demarco le había dejado un número de contacto a una vecina llamada Rosa, quien se comunicó con él a los pocos minutos para avisarle que habían recuperado su celular y también se disculpó por lo sucedido: "Me sorprendió esa actitud porque pasa en todos lados. No es un problema de ellos. Me quedo con eso de los vecinos”.

Por otra parte, una periodista del mismo canal informó que se van a realizar allanamiento en la casa del ladrón.