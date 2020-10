Alrededor de 45 jugadores en la lista de la ilusión copera

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La Conmebol permite que haya hasta 50 jugadores y Azconzábal terminaba de definirla para ser presentada este viernes. Después de 7 meses sin competencia oficial, Unión va a jugar cuatro partidos en 10 u 11 días. ¿Quiénes son los potables rivales?

Con el sorteo "a la vuelta de la esquina", en Unión se termina de armar una lista de alrededor de 45 jugadores para afrontar la segunda fase de la Sudamericana, que será entregada este viernes. De tal manera, Unión aprovechará casi la totalidad del cupo que le ha permitido la organización a partir de lo ocurrido con la pandemia y para prevenir cualquier tipo de inconveniente que pueda presentarse como consecuencia de este virus que afecta a la humanidad.

Originalmente, la lista de buena fe era de 30 futbolistas. Cuando la Conmebol comenzó a organizarse para la vuelta a la actividad, se tomó la determinación de subir a 40 y posteriormente, allá por mediados de setiembre y en vísperas del regreso de la Libertadores, ese cupo se amplió a 50.

Naturalmente que lo clubes pueden hacer uso o no de ese límite. Hay algunos que se acercaron, como lo hará Unión y otros que no lo hicieron, caso River. Conmebol apuntó a evitar que cualquier "traspié" producto del virus termine afectando a los clubes más de la cuenta. Por ese motivo permite que las instituciones presenten listas de buena fe en la que seguramente habrá más de un amateur, pues Unión no llega a esa cantidad de 50 profesiones. O de 45, como se dice que tendrá la lista.

Sebastián Moyano, el muy buen arquero que Unión encontró en el mercado de pases anterior y que mantuvo para la temporada que se inicia, ya está recuperado y seguramente arrancará como titular la semana que viene en la vuelta a la actividad copera. Foto: Gentileza Prensa Club Unión

Los equipos que jugarán la segunda fase de la Sudamericana son los 22 clubes que ganaron sus cruces de la primera fase, a los que se suman los dos mejores perdedores de la fase 3 de la Libertadores (Atlético Tucumán y Deportes Tolima), más los 8 terceros de la fase de grupos de la Libertadores.

Unión va a integrar el combo 2 junto a otros equipos con los cuáles no se enfrentará. Independiente, Lanús, Vélez, Vasco da Gama, Audax Italiano, Coquimbo, Unión La Calera, Atlético Nacional de Medellín, Millonarios, Sol de América de Paraguay, Sportivo Luqueño, Melgar, Sport Huancayo, Fénix de Montevideo, Plaza Colonia (también uruguayo), son los equipos con los cuáles no se dará un cruce con Unión, pues están en el mismo grupo.

Los potables rivales son los que se ubican en el otro bombo, el 1, que tiene a Atlético Tucumán, Bahía, Huachipato, Deportivo Cali, Deportes Tolima, Emelec, Junior de Barranquilla, Bolívar de La Paz, Peñarol, San Pablo de Brasil, Estudiantes de Mérida, Defensa y Justicia, Liverpool de Montevideo y River, también de Uruguay. Los dos que faltan, salen de los partidos de este jueves por la noche (Libertad o Caracas y América de Cali o la Católica de Chile).

De lo que está seguro Unión, es que la semana que viene jugará en Santa Fe el primer partido y que le tocará definir de visitante, como ya pasó con Atlético Mineiro. Las fechas tentativas son martes, miércoles o jueves de la semana que viene (en Unión especulan que podría ser entre martes o miércoles) y el mismo día pero de la semana siguiente (la primera de noviembre) para la revancha. Después, si le toca continuar y pasar a los octavos de final, tendrá dos semanas de descanso antes de reanudar la actividad internacional en la última semana de noviembre.

En función de lo que pase este viernes al mediodía en Luque, también habrá que especular con la fecha de disputa del encuentro con Arsenal de la primera fecha del torneo y también del partido con Racing, ambos en Santa Fe, por la segunda fecha. El más "comprometido" es el de Arsenal, pues será en medio de los dos partidos de la Copa y antes del viaje para disputar la revancha, que más allá de ser en un vuelo chárter, puede resultar una incomodidad si se trata de un país lejano.

En el torneo local, Unión tendrá los dos partidos iniciales de local y luego disputará tres consecutivos de visitante. Si Unión sigue en la Sudamericana, el primer partido le tocará en medio de dos partidos de visitante, al revés de lo que se dará con la revancha del encuentro de esta fase. Pero para eso falta y depende de cómo le vaya al equipo en esta segunda instancia.

Unión quería que el primer partido del torneo sea como local; logró que fuesen los primeros dos. En ese aspecto, le salió muy bien -gestión mediante- para asegurarse el mínimo despliegue en la seguidilla de partidos. De no jugar durante siete meses, arrancará con cuatro partidos en 10 u 11 días.