Schwartzman logró su primer triunfo como Top 10 y dio otro paso hacia el Masters de Londres

El argentino (9°) superó al alemán Oscar Otte (141º) por 6-3 y 6-2, en una hora y 19 minutos de juego. En la próxima ronda se medirá con al español Alejandro Davidovich (64°).

Diego Schwartzman (9°) estrenó este jueves su lugar en el Top 10 del ránking con un sólido triunfo ante el alemán Oscar Otte, por la segunda ronda del torneo 250 de Colonia, Alemania, que le permite dar un paso más en su objetivo de llegar a las Finales ATP en Londres, en noviembre próximo.

En el inicio de su gira europea sobre superficie rápida y bajo techo, luego de ser semifinalista en Roland Garros, el "Peque" se impuso por 6-3 y 6-2, en una hora y 19 minutos de juego, al alemán Otte (141º).

"Me sentí súper cómodo. En cuanto a preparación siempre es igual, no cambia mucho. Mentalmente sé que cada partido importa para mi nuevo objetivo (clasificar al Masters). Teniendo en cuenta que acá no se suma mucho, hay que jugar bien siempre", sostuvo en conferencia de prensa Schwartzman.

En cuartos de final, el argentino de 28 años, podría sumar 45 puntos para el ranking de esta temporada, si este viernes (10:30 hora argentina) vence al español Alejandro Davidovich (64°), quien el miércoles superó al estadounidense Steve Johnson (71°) por 7-6 (3) y 6-3.

Schwartzman es el segundo favorito al título en Colonia detrás del alemán Alexander Zverev (7°), quien debutó el miércoles también en octavos de final con una victoria sobre el australiano John Millman (44°) por 6-0, 3-6 y 6-3.