El sacerdote a cargo de la Basílica de Guadalupe dio su "mirada local" acerca de las declaraciones de Francisco. Aclaró que para la Iglesia el matrimonio es "heterosexual, es decir, para un hombre y una mujer".

Su visión sobre lo que dijo Francisco Olidio Panigo: "El Papa pidió unión civil para reconocer los derechos de todo tipo de parejas"

"Son hijos de Dios y tienen derecho a estar en familia y cubiertos legalmente", dice el sumo pontífice en un documental que reflexiona sobre el cuidado pastoral para la población LGBT.

En un histórico cambio de postura en la Iglesia Católica, el Papa Francisco alentó la unión civil para parejas homosexuales, al asegurar que "son hijos de Dios y tienen derecho a estar en la familia".

Dichas palabras se recogen en un fragmento del documental "Francesco", estrenado este miércoles en Roma, en el que reflexiona sobre el cuidado pastoral para la población LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales).

La mirada local

Gracias a las redes sociales, pocos minutos demoraron dichas declaraciones en dar la vuelta al mundo. Es por eso que Olidio Panigo, el sacerdote responsable dela Basílica de Guadalupe de Santa Fe, fue consultado al respecto por CyD Litoral.

"Ante todo quiero aclarar que no vi el documental, sólo las noticias sobre este tema. No obstante, creo que es algo que debe encuadrarse dentro de lo que ya Francisco manifestó desde el inicio de su pontificado en cuanto a la relación con las personas homosexuales. Al poco tiempo de asumir le preguntaron acerca de lo que pensaba sobre las personas homosexuales y él dijo que 'si el corazón es quien busca y obra con buena conciencia, ¿quién soy yo para juzgarlo en su proceder?'", comenzó el relato Panigo.

Además, el cura santafesino, oriundo de Emilia, dijo también: "Creo que es parte de lo que Francisco marcó en este último tiempo con la encíclica 'Todos hermanos' que sacó el 3 de octubre. Allí habla de todo más allá de la religión, la situación social, etc. Y la homosexualidad también es unos de los temas que trata, y es de las cuestiones que sirven para sacar un título, por lo llamativo".

Tratando de bajarle un poco el tono a las expresiones vertidas por Bergoglio, Panigo expresó que "lo que Francisco está pidiendo, es algo que tendríamos que ver para toda relación de pareja que se da, no necesariamente afectiva. A veces hay personas que por situaciones económicas no pueden mantener la misma casa y deciden convivir para ayudarse. Entonces, qué hace la unión civil, porque no habla de matrimonio sino de unión: asegura la parte de salud, previsional, de herencia, que en la convivencia tenemos que reconocer que sea compartido".

Aclaración

"Lo que es nuevo, es el hecho de que lo haya dicho públicamente. De todos modos, creo que hay que hacer una distinción: lo dice en un documental, no en un documento por escrito donde marca la vida de la Iglesia. Es un pedido a la sociedad civil, no un documento como la encíclica a la cual me refería sobre la solidaridad y la fraternidad humana, a nivel general. Hay que verlo desde esa perspectiva. Cuando a Francisco se le pregunta por el matrimonio, él dice 'pongamos las cosas en su lugar': para la Iglesia, el matrimonio es heterosexual. Lo que se está pidiendo es una unión civil para el reconocimiento de los derechos de todo tipo de parejas, y él en este caso habla de la pareja homosexual", manifestó.

Sobre el final, la consulta a Panigo fue directa: "Un matrimonio homosexual en una Iglesia, ¿es posible en un futuro o se descarta?"

La respuesta del presbítero, tampoco tuvo rodeos: "El matrimonio está marcado por la legislación canónica y además por la misma situación natural entre un varón y una mujer. La palabra matrimonio quiere decir al servicio de la maternidad, de la mujer. Que se pueda llegar a un respeto a este tipo de pareja, es una cosa, pero el sacramento del matrimonio es para un varón y una mujer".