https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 22.10.2020 - Última actualización - 17:18

17:12

El grupo de ex trabajadores de los talleres Rioro en Pérez pidió la intervención del gobernador Perotti para la reactivación de ese predio. En noviembre vencerá la expropiación dictada en 2018.

La expropiación está próxima a vencer Solicitan la intervención de Perotti para reabrir los talleres en Pérez El grupo de ex trabajadores de los talleres Rioro en Pérez pidió la intervención del gobernador Perotti para la reactivación de ese predio. En noviembre vencerá la expropiación dictada en 2018. El grupo de ex trabajadores de los talleres Rioro en Pérez pidió la intervención del gobernador Perotti para la reactivación de ese predio. En noviembre vencerá la expropiación dictada en 2018.

A un mes del vencimiento de la expropiación de los terrenos de los talleres ferroviarios Rioro en Pérez, creció la preocupación de los ex trabajadores de esa compañía. El 28 de noviembre vencerá el plazo estipulado de esa medida y se teme que la fábrica no pueda volver a abrirse. Estos talleres en el Gran Rosario cerraron el 4 de agosto de 2017. Aquel día un grupo de 75 trabajadores despedidos inició una lucha por volver a poner en funcionamiento las maquinarias. Los ex empleados solicitan hoy la intervención del gobernador Omar Perotti para poder volver a trabajar.

Fabián Laffont, de 57 años, es el vocero del grupo de ferroviarios que lucha por volver a trabajar en ese predio. “Desde que salió la expropiación el 29 de noviembre de 2018, los socialistas empezaron a darnos un poquito de importancia. Tuvimos algunos reuniones con Alicia Ciciliani (ministra de Producción de la Provincia en aquel tiempo) y después vinieron las elecciones. Nos usaron un poquito. En abril (de 2019) no tuvimos más noticias de nada. Después se cajoneó todo y nunca más se sacó a relucir el tema de la expropiación”, dijo Laffont a El Litoral.

En mayo de este año, los ex empleados iniciaron conversaciones con el senador provincial por el departamento Rosario, Marcelo Lewandowski (Frente Juntos). También con Fernando Rosúa, titular de la Unidad Especial de Gestión Ferroviaria. “Rosúa se juntó con los trabajadores y empezó a ponerse la expropiación al hombro y darle para adelante. El tema es la expropiación. ¿Por qué no le dan importancia a la expropiación? Los grupos inversores los tenemos”, comentó Fabián Laffont. Son tres las firmas que siguen interesadas en poner en marcha las máquinas herramientas. “Falta la decisión política que es la que necesitamos”, comentó el ex trabajador.

Los talleres ferroviarios serían muy necesarios de reactivarse dos líneas de trenes que están paradas y que desde distintos niveles del Estado se intenta reactivar: el tramo Rosario-Cañada de Gómez y el ramal Rosario-Casilda.

“Tenemos miedo que si llega a caducar la expropiación, que vengan los grupos empresariales que quieren vaciar el taller. Que se cierre ahora y que vengan los grupos que quieren hacer el emprendimiento inmobiliario, saquen todas las herramientas y tiren todo”, expresó Laffont. Se rumoreó que tras el cierre de la fábrica el predio podría pasar a formar parte de una movida para la construcción de viviendas. “Hoy sigue igual. Hasta ahora no tocaron nada, pero tenemos miedo”, agregó. El vocero le reclamó al máximo mandatario provincial: “Que el gobernador extienda la expropiación con un DNU (decreto de necesidad y urgencia)”.

Las máquinas herramientas que permanencen en el lugar están en condiciones de volver a usarse en la actualidad. “Son para hacer mantenimiento a los coches, vagones y locomotoras. Esas máquinas están aptas para seguir trabajando”, dijo Fabián.