https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 22.10.2020

18:40

El economista habló de acuerdos políticos y de seguridad jurídica y personal como condiciones para la recuperación. Planteó que como están las cosas, el “Estado ausente” no convencerá a los U$S 80 mil millones que esperan bajo el colchón.

Gerente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires Claudio Zuchovicki: "La traba es la credibilidad política" El economista habló de acuerdos políticos y de seguridad jurídica y personal como condiciones para la recuperación. Planteó que como están las cosas, el “Estado ausente” no convencerá a los U$S 80 mil millones que esperan bajo el colchón. El economista habló de acuerdos políticos y de seguridad jurídica y personal como condiciones para la recuperación. Planteó que como están las cosas, el “Estado ausente” no convencerá a los U$S 80 mil millones que esperan bajo el colchón.

“¿Existe la propiedad privada en la Argentina?” Claudio Zuchiovicki sintetizó en la pregunta “alentada por acciones de gobierno” la duda -desconfianza- de los mercados. El economista explicó que sólo en el último año se fueron del sistema “al colchón” unos 80 mil millones de dólares; sugirió que podrían reactivar la economía si el país decide ser “pro mercado”.



Zuchovicki es gerente de Desarrollo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y director académico de finanzas de UADE. Disertó invitado por la Cámara Industrial de Extrusado y Prensado de Santa Fe de la Bolsa de Comercio de Santa Fe.



Sin embargo, el economista puso como condición que haya un “sacrificio político” para que las inconsistencias macroeconómicas no las termine corrigiendo el mercado “de mala manera”. “Debería haber un acuerdo político que involucre al 60 % de la gente; si van para el mismo lado, la solución económica es más fácil”, imaginó.



El especialista descartó que la Argentina pueda convertirse en Venezuela, donde el 98 % del PBI depende del petróleo estatal. “El 90 % del PBI argentino es privado. Sin contribuyentes no hay cómo sostener el Estado y no vamos a tener un Estado presente. Al contrario, como está pasando en muchas tomas, tenemos un Estado ausente que complica más la realidad a corto plazo”.



“El gobierno cree que la emisión monetaria no genera inflación. No quieren devaluar más allá de lo que vienen programando que es un poquito más del 3 % mensual, casi 4 %. La inflación y la tasa de interés están en el 3 % mensual, por lo tanto la devaluación en el 3,5 % promedio la mantengo. Eso es lo que creen.



“Pero el mercado -replicó- no les cree porque la inflación no es del 3 % mensual, O lo es porque controlan precios y porque había cuarentena, en la que no hay cine, entretenimientos, fútbol, colegios. Pero cuando esto vuelva, ¿va a volver al mismo precio?”



Dólar síntoma



Repasó que salarios y jubilaciones perdieron hasta 40 % de su poder adquisitivo y que los créditos no alcanzan para dinamizar la demanda. También señaló que el gobierno “regulador” fracasa incluso en ese esquema si el 50 % de la economía es informal y “se operan más dólares por afuera que por dentro del sistema”.



Zuchovicki expuso que “el gobierno quiere controlar el tipo de cambio oficial porque siente que si no eso va a precios y lo dice manifiestamente. Entonces hay un único vendedor que es el exportador del campo obligado, que vende lo mínimo y necesario para subsistir. Prefiere ahorrar en mercadería porque le sirve como trueque para comprar con el silobolsa un tractor, fertilizantes.



El que vende autos también prefiere refugiarse en las mercaderías, y el de tela también, y eso genera restricción de oferta. Se vende lo mínimo necesario para pagar (salarios, impuestos). Se ahorra en bienes, en stock. Eso es restricción de ofertas”, advirtió.



Repasó que los U$S 1000 millones de superávit comercial por mes no alcanzan para ahorro, turismo y pago de deudas (súper cepo), por lo que incluso se restringen importaciones de insumos.



“¿Cuánto puede durar una política que restringe la demanda sin impulsar la oferta? Ese es el debate; por eso el mercado no cree que esto aguante y se refugie en activos, en mercaderías, en dólares. Eso hizo que el blue toque $ 188. A ese dólar los activos de la Argentina son un regalo”, expuso.



Y advirtió que sin acuerdo político ni seguridad jurídica, “el proceso va a hacer que la Argentina tenga muchas dificultades de corto plazo. Dificultades de stock -reservas, mercadería, abastecimiento, energía- y de flujo porque no hay negocios. Y el flujo es más importante que el stock”.

Bajar impuestos



“China este año termina 3 % positivo como piso en su economía. Demandan bienes nuestros.

Estados Unidos recuperó gran parte de los empleos perdidos durante la pandemia. Brasil mejoró números y Colombia a pesar del mal manejo de la pandemia, esta semana consiguió plata a 30 años al 7 % anual en pesos colombianos”.



Al repasar “cómo hicieron” en el resto del mundo para la recuperación económica presente, Zuchovicki explicó que “bajaron impuestos y mejoraron leyes laborales para nuevas inversiones privadas para que ocupe el rol que el Estado no puede cumplir porque tiene déficit fiscal.



“Eso hicieron todos los países salvo la Argentina. Estamos haciendo lo contrario y recibimos un castigo fenomenal. Las economías mejoran porque dan facilidades al sector privado y atraen inversiones. Nosotros arrancamos para el otro lado y el Estado sin contribuyentes no puede hacer nada”.

“Con” pandemia

No sé si post pandemia sino ‘con pandemia’. Nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con ella. Hay vacuna contra la gripe y mueren 600 mil personas por año de gripe. Lo que va a calmar la situación es si hay capacidad hospitalaria”, dijo Zuchovicki al evaluar cómo está recuperándose la economía en el mundo.

Viento de cola

“El viento sopla a favor de la región: récord de las Bolsas, en especial la China y valorización del Yuan, lo que significa que con menos dólares compran más cosas. Es una gran noticia para los que exportamos materias primas. Subieron la soja, el trigo, el maíz, el oro, la plata, el cobre, las acciones, los bonos en el mundo. Subieron el Euro y el Yuan: está bajando el dólar”.

Tasas bajas

“Las tasas de interés en el mundo van a ser cero hasta 2025. No hay costo de oportunidad del dinero. Hay que encontrar negocio en industria o el campo porque financieramente no hay mucho para hacer, salvo que se quieran asumir riesgos en bonos de países más riesgosos. En todos los países del mundo la tasa es negativa, está por debajo de la inflación, para fomentar la producción”.