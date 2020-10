Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 22.10.2020 - Última actualización - 19:42

Una bomba de tiempo

AMALIA ISSA

"No encuentro la razón. La provincia de Santa Fe es una bomba de tiempo y la ciudad también, con respecto a la Covid, y quieren que los chicos vuelvan a clases... ¡¿Cómo puede ser, con la cantidad de muertos al día que hay?! Las maestras tienen familias, madres, padres... ¿No les alcanza con lo que están arriesgando médicos, enfermeras, al estar tan expuestos, desde hace tanto tiempo? Este año ya está perdido, ¿a qué van a ir los chicos inútilmente?, no se puede reiniciar nada a esta altura del año. No hay pueblo o ciudad donde no circule este virus. ¿Quién les va a pagar a los maestros el riesgo de contagio?, que si se enferman no van a poder entrar a sus casas. Esto es como echar alcohol al fuego. ¿Qué van a aprender los chicos ahora?, encima con el calor que hace en Santa Fe?, ¿tienen acondicionadores de aire las escuelas? Encima que hay tanta gente arriesgando, ¿que se mande más gente a arriesgar? Si al menos estuviéramos en bajada, ¡pero no, todo lo contrario!, lo que está pasando con los contagios y las muertes asusta".

¿Inflación en dólares?

RAMÓN AYALA

"Hace unos días, El Litoral publicó que se ha firmado entre Frana, provincia y Nación, un acuerdo para llevar todos los trenes que atraviesan la ciudad hasta la localidad de Laguna Paiva, de la obra Circunvalar Ferroviario Santa Fe. Ahora bien, tengo el recorte del año 2019, siendo presidente Macri y como intendente Corral, quien firmó el primer acuerdo, el que iba a costar 100 millones de dólares; hoy saldría casi 600 millones de dólares, en menos de un año. ¿Cómo puede ser?, ¡¡¿tanta inflación?!! Les pido a los diputados, senadores, concejales, etc., que averigüen. ¿Cómo puede ser una variación tan astronómica por el mismo trabajo?".

Llegan cartas

Pandemia

HUGO LUIS BONOMO

Un par de visiones del ambiente urbano actual, que nos producen incógnitas.

Creo que, todos, estamos viviendo la incertidumbre que nos comunican quienes determinan el comportamiento, y las actividades, permitidas, desde que comenzó la pandemia. Nos cansamos de leer y escuchar, porque, casi siempre es lo mismo. La educación no se termina de definir y la resolución de adoptar alguna resolución, no se sabe si es decisión de los políticos, las autoridades de educación, o de los gremios. Los negocios no podían funcionar, y así estuvieron mucho tiempo. Ahora, que la ciudad está en el pico de crecimiento, se autoriza sus aperturas.

En cuanto a las actividades recreativas y deportivas, se van autorizando, no se con qué parámetros, pero, parece que a medida que se vaya evaluando el aumento, o disminución, de los afectados por el virus. En la provincia de Buenos Aires, no se autorizan las actividades en el agua, aparentemente, sin importar de qué se trate. En cuanto a otras partes del país, veamos algunos ejemplos: Atletismo (de forma individual) - Tenis (single) - Paddle (single) - Canotaje (individual) - Yachting (vela - individual) - Remo (individual) - Surf (solo en modalidad escuela de surf).

No se pueden poner pupitres en canchas de fútbol, para educar a los niños, y las clases no vuelven. Pero no todo es así; lo realmente importante se resuelve rápido y mancomunadamente. Se reunieron gobernantes, políticos y famosos, no por su autoridad moral, y resolvieron que vuelve el fútbol. Sí o sí, no importa que pase con la situación sanitaria o el peligro que represente. Es fundamental que vuelva. Y volvió, como ya lo hemos podido comprobar.

Alguien dijo que el dinero mueve el mundo, y la mayoría de sus habitantes se mueven solo por dinero, la desnutrición cultural, no es grave. En cuanto a los deportes, por lo que se ve, sin limitaciones para los que tienen barras bravas y todas las contribuciones propias de esos núcleos, que son fundamentales para el deporte.