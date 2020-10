https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 22.10.2020 - Última actualización - 23:43

23:41

El mediático habló de su rol en las redes sociales y opinó sobre el periodista duro y sin filtro: "No lo registro", aseguró.

Cantando 2020 Alex Caniggia dijo que Lizardo Ponce "es un queso" El mediático habló de su rol en las redes sociales y opinó sobre el periodista duro y sin filtro: "No lo registro", aseguró. El mediático habló de su rol en las redes sociales y opinó sobre el periodista duro y sin filtro: "No lo registro", aseguró.

Fiel a su estilo frontal y combativo, Alex Caniggia siempre deja tela para cortar con sus dichos y su trato áspero con gran parte del mundo del espectáculo. El lunes 19, el mediático decidió renunciar al Cantando 2020 tras su fuerte enfrentamiento contra Oscar Mediavilla y el hecho causó polémica, por lo que aclaró en una entrevista el porqué de su decisión.

"A mí no me eliminaron, yo renuncié. Lo que digo lo cumplo, no va conmigo si digo que renuncio y después vuelvo. Renuncié por él. Él no me clasifica si canto bien o mal. Si yo canto para el orto bueno que me ponga un 0, pero yo la vengo rompiendo y debería ser otro el puntaje, un 5, 6, 7 o 10", lanzó sin vueltas el hijo de Mariana Nannis, en diálogo con el periodista Juan Pablo Godino.

Tras su descargo y asegurar que es un "hombre mayor" que solo le tiene "bronca y envidia" y que por eso le puso un cero, el hermano de Charlotte dejó en claro que opina de Oscar y de sí mismo. "Yo hago de todo, youtuber, twitter, instagramer, pero no soy influencer. Eso de influencer no me va. Hago Realitys como Caniggia Libre, también hice películas y soy cantante de trap en Youtube. Él en cambio no hace nada, vive de la mujer", lanzó muy filoso contra el productor musical.

Fue entonces, que al involucrarse con el concepto "influencer", el hijo de "El Pájaro" fue consultado acerca de qué opinaba de alguien que es un referente en el rubro como Lizardo Ponce, quien lo demuestra diariamente en el ciclo de LaFlia por el apoyo de la gente y en sus cuentas sociales. "Para mí ni fu ni fa ese pibe, no lo registro. Es un queso", disparó polémico. ¿Contestará Lizardo?