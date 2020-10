https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 22.10.2020 - Última actualización - 23.10.2020 - 0:02

La adaptación cinematográfica de la saga de videojuegos debutará en los cines en julio del 2021

Uncharted: Tom Holland mostró su primera imagen como Nathan Drake

A través de su cuenta de Instagram, el protagonista de la película de Uncharted, Tom Holland, publicó una imagen donde se lo puede ver por primera vez personificado como Nathan Drake, personaje principal de la franquicia de videojuegos creada por Naughty Dog. Esta recuerda rápidamente al look del cazatesoros en la segunda entrega de la saga, El reino de los ladrones.

Pese a que el primer vistazo de Holland como Drake deja alguna que otra duda sobre su apariencia física, no se puede dejar de lado su gran caracterización, la cual, si se traslada a otros elementos de la película, se podría esperar un buen trabajo por parte de Sony Pictures.

Semanas atrás, a través de un vivo en su cuenta de Instagram, el actor señaló que el rodaje está en buen camino y que la película es todo lo que el “soñó”. Además, se volvió a catálogar como un “gran fan” del videojuego, algo que ya había hecho a comienzos de año, cuando declaró que ni bien Sony se lo propuso ni lo dudó.

Cabe recordar que la elección del actor de Spider-Man, entre otras películas, trajo en su momento ciertas polémicas a los fans de la saga, dado que la productora apunta con este a darle una versión más jovial a Drake. Pese a que aún no se brindaron muchos detalles acerca de la trama, se sabe que esta presentará los inicios del cazador de tesoros en el mundo.

Más allá de esto, la posibilidad de ver imágenes de Holland como Nathan Drake pone paños frios y un manto de optimismo a la producción, la cual en los últimos meses se vio llena de problemas y retrasos. Esto hace auspiciar que en los próximos días se sabrá más sobre su historia y que también la última fecha de estreno anunciada, la cual apunta para el 16 de julio del 2021, podría terminar en buen puerto.

Sin embargo, uno de los grandes problemas será acomodar todo el calendario para que el film no choque con el lanzamiento de la nueva película de Spiderman, la cual también se estrenará en esas fechas y apunta a un público similar. Esto se refuerza teniendo en cuenta que Tom Holland es el protagonista de ambas cintas, algo que podría no solo saturar a la audiencia, sino también la agenda del joven actor británico.

Esta adaptación también contará con Mark Whalberg en el reparto, interpretando a Sully Sullivan, el compañero de aventuras de Drake. Este, a su vez, estará completado por otros actores famosos como es el caso de Antonio Banderas y Tati Gabrielle, conocida por su labor en The 100. La dirección estará a cargo de Ruben Fleischer quien trabajó en películas como Venom y Zombieland: Mata y Remata.

En los últimos tiempos, PlayStation ha estado intentando llevar sus franquicias más importantes a la pantalla grande desde hace tiempo sin demasiado progreso. The Last of Us, otra de las grandes propiedades desarrolladas por el estudio Naughty Dog, también dio sus primeros pasos para tener una adaptación cinematográfica. Sam Raimi, creador de Evil Dead y director de la trilogía de Spider-Man protagonizada por Tobey Maguire, estaba detrás del proyecto que terminó en la nada.

Algo similar sucedió con la adaptación de Gran Turismo, la popular franquicia de simulación de carreras. Tenía a Michael De Luca y Dana Brunetti (The Social Network, Moneyball, Fifty Shades of Grey) como productores, Jon y Erich Hoeber (RED, Battleship) como guionistas y a Joseph Kosinski (TRON Legacy, Oblivion, Top Gun: Maverick) como director.